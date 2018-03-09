"Sözde ilahiyatçılara itibar edilmesin"

ÖNCELİK KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNDE: “Kız çocuklarımızın terbiyesine ve eğitimine öncelik verelim. Üniversiteyi bitirene kadar onların eğitimine yardımcı olalım. Türkiye’nin genelinde özellikle daha sorunlu tespit ettiğimiz Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz gibi bölgelere ağırlık vererek 350 noktada rehberlik için aile büroları oluşturduk.

ŞİDDETE VE İSTİMARA KARŞI SEFERBERLİK: Beni en çok üzen, rahatsız eden haberler şiddet ve istismar olayları. Hayatı boyunca ne eşine ne kızlarına tek bir fıske vurmamış bir Peygamberin ümmetiyiz. Değil şiddet göstermek, tek bir fıske vurma gibi sözlerden dahi rahatsızlık duyan insanlar olmalıyız. Biz 350 aile büromuzda seferberlik başlattık. Aile ve rehberlik daire başkanlığını da şiddet ve istismarı önlemek, çalışmaları yürütmek için kurduk.

TALİMAT İLETİLDİ: (Diyanet İşleri Başkanı ile konuştuğumuz konular arasında sözde ilahiyatçılarla ilgili tartışmalar da vardı. Aslında konu AK Parti’nin son MYK toplantısında gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da toplantıda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a talimat vererek, “Din konusunda toplumu tahrik edecek bir zemine fırsat verilmemesini” istemişti.) Dinimiz konusunda doğru bilgiler Diyanet’in bilgileridir. Sözde ilahiyatçıların sözlerine itibar edilmesin. Bunların demeçleri, sözleri toplumumuzu rahatsız etmektedir. Bunların bir kısmı önce söylenmiş, şimdi dolaşıma konulmuş sözlerdir. Tasvip etmiyoruz. Biz doğru bilgiyi topluma ulaştırma gayreti içindeyiz. Komisyonlar kurduk. Kim, nerede, hangi sözlerle yanlış bilgi aktarıyor, hepsine bakıyoruz. Milletimiz rahat olsun. Doğru bilgileri hutbe, basın açıklamaları, yayınlarla topluma ulaştıracağız. İmamlarımızın da eğitimini sürdürüyoruz. Şu ana kadar 15 bin imama eğitim verdik.”