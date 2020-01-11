Hira isminin anlamı nedir? Hira ne demek?
Hem Hira hem de Hiranur kız isimlerinin sıklıkla kullanılması, dolayısıyla anne ve baba adaylarını bu isimlere yöneltmiştir. Peki, sıklıkla kullanılmasının sebebi olabilen Hira'nın anlamı nedir? Hira ne demek? Hira’nın özellikleri neler?
Son zamanlarda sıklıkça tercih edilen isimlerden biri olan Hira aslında birçok farklı anlamı da üzerinde taşıyor.
Hira İsminin Anlamı Nedir? Hira Ne Demek
Hira isminin anlamı, arayış eylemi, aramak demektir. İki anlamı da ifade eden Hira ismi Arapça kökenli bir isimdir. Arapçada arayış anlamını ifade eden bu isim Suudi Arabistan'da yer alan bir dağın da adıdır. Bu dağda Peygamber efendimiz (s.a.v)'e ilk ayetler inmiştir. Hira dağına ilişkin belgeseller de sinemaya taşınmıştır birçok defa.
Hira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Arapça kökü bulunan birçok isim de geçmeyebilir. Bu ismin kullanılmasında bir sakınca bulunmaz.
Hira ismi TDK Sözlüğünde yer almamaktadır. Ancak toplumda isim olarak kullanılmaktadır.
Hira'nın Özellikleri Neler?
Hira ismini taşıyan kişilerin aşağıda yer alan özellikleri barındırdığı görülmektedir.
- Mantıktan çok duygusallığı önem veren kimselerdir.
- Para kazanıp, harcamayı çok severler.
- Sanata karşı zaafları vardır, sanat dallarına ilişkin çalışma yapmayı severler.
- Kuvvetli sezgileri bulunan kimselerdir, dolayısıyla hislerine göre hareket etmeye meyilli kişidirler.
- Tüketmekten ziyade üretmeye meyilli özellik bulunur, dolayısıyla çalışkan bir bünyeye sahiptirler.
- Yardım etmeyi çok severler, muhtaç kimselere karşı elinden gelen yardımı yapmaktan çekinmez.
- Liderlik vasfı bulunur, yönetmeyi sevmez ancak yönetebilme vasfına sahiptirler.
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