Hava nasÄ±l olacak | 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri

Hava nasÄ±l olacak? | 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iÃ§ ve batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. BatÄ± ve Orta Akdeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda ise yaÄŸmur gÃ¶zlenecek. Bu aÃ§Ä±klamalarla beraber, vatandaÅŸlar da hava durumu tahminleri ile ilgili araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±. Peki, hangi illere yaÄŸmur yaÄŸacak? Ä°ÅŸte, Meteoroloji'den alÄ±nan veriler doÄŸrultusunda 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri.
Aniden soÄŸuyan havalar ardÄ±ndan â€˜havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak?â€™ sorusu gÃ¼ndeme geldi. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu raporuyla hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ± tarihi duyurdu. Peki, havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak?
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, BatÄ± ve Orta Akdeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Artvin, Ardahan, Kars, IÄŸdÄ±r, AÄŸrÄ± Ã§evreleri ve Erzurum'un kuzeydoÄŸu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Ã‡anakkale ve Ä°stanbul Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iÃ§ ve batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. RÃ¼zgar, genellikle batÄ± ve kuzeybatÄ±, Trakya'da batÄ± ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:
Ankara: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17
Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19
Ä°zmir: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu 23
Adana: ParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu 22
Samsun: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15
Trabzon: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15
Erzurum: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzeydoÄŸu ilÃ§eleri kÄ±sa sÃ¼reli ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17
DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 23
DOÄžU ANADOLU'YA SAÄžANAK UYARISI
Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lgede sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinde seyredecek.
RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ±dan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceÄŸi bÃ¶lgede, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak.
Son gÃ¼nlerde serin gÃ¼nler yaÅŸayan vatandaÅŸlar, hafta sonu planlarÄ± iÃ§in hava durumunu inceliyor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n 5 gÃ¼nlÃ¼k tahminine gÃ¶re, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iki gÃ¼n yaÄŸmurlu geÃ§ecek. Pazar gÃ¼nÃ¼ ise mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±kacak sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbulâ€™da13-23 derece arasÄ±nda seyretmesi bekleniyor.
Polen durumu uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, Ege Ãœniversitesi ile yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸi sonucu "polen" kaynaklÄ± alerjilere karÅŸÄ± tahmin ve uyarÄ±da bulunma uygulamasÄ± Ä°zmir'den baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ege Ãœniversitesi ile ortak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "polen alerji bÃ¼lteni yayÄ±mlama uygulamasÄ±" iÃ§in pilot bÃ¶lge Ä°zmir oldu. Uygulama kapsamÄ±nda Ege Ãœniversitesi Bornova KampÃ¼sÃ¼ ve Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kurulan polen yakalama cihazlarÄ±yla haftalÄ±k polen Ã¶rnekleri alÄ±nÄ±yor.
Bu Ã¶rnekler ve Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden gÃ¼n iÃ§inde periyodik olarak alÄ±nan hava durumu tahminleri, Ã¼niversitede geliÅŸtirilen karar destek sistemi yardÄ±mÄ±yla deÄŸerlendirilerek, astÄ±m ve alerji hastalarÄ± iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k tahmini polen maruziyet riski hesaplanÄ±yor.
Polenlerin atmosferde hareketini ve yayÄ±lmasÄ±nÄ± etkileyen yaÄŸÄ±ÅŸ, nem, sÄ±caklÄ±k, rÃ¼zgar yÃ¶nÃ¼ ve hÄ±zÄ± gibi meteorolojik parametrelere iliÅŸkin tahmin bilgileri hazÄ±rlanarak Ege Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lacak polen tahminlerine katkÄ± saÄŸlanÄ±yor.
Daha Ã¶nce kurum iÃ§i olarak yayÄ±mlanan polen uyarÄ±larÄ±, vatandaÅŸlara da aÃ§Ä±ldÄ±. UyarÄ±lar, hem Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hem de Ege Ãœniversitesinin internet sitesinden yayÄ±mlanacak.
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