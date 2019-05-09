Hava nasÄ±l olacak | 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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09.05.2019 - 13:07, Son GÃ¼ncelleme:

Hava nasÄ±l olacak? | 5 günlük hava durumu tahminleri

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Hava nasÄ±l olacak? | 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapÄ±lan deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iÃ§ ve batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. BatÄ± ve Orta Akdeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda ise yaÄŸmur gÃ¶zlenecek. Bu aÃ§Ä±klamalarla beraber, vatandaÅŸlar da hava durumu tahminleri ile ilgili araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±. Peki, hangi illere yaÄŸmur yaÄŸacak? Ä°ÅŸte, Meteoroloji'den alÄ±nan veriler doÄŸrultusunda 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri.

Aniden soÄŸuyan havalar ardÄ±ndan â€˜havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak?â€™ sorusu gÃ¼ndeme geldi. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu raporuyla hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ± tarihi duyurdu. Peki, havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak?

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, BatÄ± ve Orta Akdeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Artvin, Ardahan, Kars, IÄŸdÄ±r, AÄŸrÄ± Ã§evreleri ve Erzurum'un kuzeydoÄŸu kesimleri ile gece saatlerinden sonra Trakya ile Ã‡anakkale ve Ä°stanbul Ã§evrelerinin saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava nasÄ±l olacak | 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iÃ§ ve batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. RÃ¼zgar, genellikle batÄ± ve kuzeybatÄ±, Trakya'da batÄ± ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Ä°zmir: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu 23

Adana: ParÃ§alÄ± zamanla Ã§ok bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu 22

Samsun: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Erzurum: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, zamanla Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzeydoÄŸu ilÃ§eleri kÄ±sa sÃ¼reli ve yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve aÃ§Ä±k 23

Hava nasÄ±l olacak | 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri

DOÄžU ANADOLU'YA SAÄžANAK UYARISI

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lgede sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinde seyredecek.
RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ±dan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceÄŸi bÃ¶lgede, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak.

Son gÃ¼nlerde serin gÃ¼nler yaÅŸayan vatandaÅŸlar, hafta sonu planlarÄ± iÃ§in hava durumunu inceliyor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n 5 gÃ¼nlÃ¼k tahminine gÃ¶re, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iki gÃ¼n yaÄŸmurlu geÃ§ecek. Pazar gÃ¼nÃ¼ ise mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±kacak sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbulâ€™da13-23 derece arasÄ±nda seyretmesi bekleniyor.

Hava nasÄ±l olacak | 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri

Polen durumu uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, Ege Ãœniversitesi ile yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸi sonucu "polen" kaynaklÄ± alerjilere karÅŸÄ± tahmin ve uyarÄ±da bulunma uygulamasÄ± Ä°zmir'den baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ege Ãœniversitesi ile ortak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "polen alerji bÃ¼lteni yayÄ±mlama uygulamasÄ±" iÃ§in pilot bÃ¶lge Ä°zmir oldu. Uygulama kapsamÄ±nda Ege Ãœniversitesi Bornova KampÃ¼sÃ¼ ve Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kurulan polen yakalama cihazlarÄ±yla haftalÄ±k polen Ã¶rnekleri alÄ±nÄ±yor.

Bu Ã¶rnekler ve Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden gÃ¼n iÃ§inde periyodik olarak alÄ±nan hava durumu tahminleri, Ã¼niversitede geliÅŸtirilen karar destek sistemi yardÄ±mÄ±yla deÄŸerlendirilerek, astÄ±m ve alerji hastalarÄ± iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k tahmini polen maruziyet riski hesaplanÄ±yor.

Hava nasÄ±l olacak | 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri

Polenlerin atmosferde hareketini ve yayÄ±lmasÄ±nÄ± etkileyen yaÄŸÄ±ÅŸ, nem, sÄ±caklÄ±k, rÃ¼zgar yÃ¶nÃ¼ ve hÄ±zÄ± gibi meteorolojik parametrelere iliÅŸkin tahmin bilgileri hazÄ±rlanarak Ege Ãœniversitesi tarafÄ±ndan yapÄ±lacak polen tahminlerine katkÄ± saÄŸlanÄ±yor.

Daha Ã¶nce kurum iÃ§i olarak yayÄ±mlanan polen uyarÄ±larÄ±, vatandaÅŸlara da aÃ§Ä±ldÄ±. UyarÄ±lar, hem Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hem de Ege Ãœniversitesinin internet sitesinden yayÄ±mlanacak.

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Hava nasÄ±l olacak | 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu tahminleri

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