Estetik kriteri bile 'Adnan Hoca' belirlemiş

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nün Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonu devam ediyor. Firari kişilerin yurt dışına kaçmaması için pasaportlarına tahdit konuldu. Polis, banka ve GSM hareketlerinin de izini sürüyor. Gözaltına alınan 190 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutuluyor. ‘Kedicik’ adıyla tanınan kadınların nezarethanedeki kalabalıktan şikâyetçi oldukları belirtildi.



Adnan Oktar’ın Çengelköy sırtlarındaki villasına giden polis ekipleri bahçeden itibaren metal dedektörlerle arama yaptı.





İLK SABAH KAHVALTISI

Gözaltına alınan kişilere, nezarette geçirdikleri ilk gecenin ardından kahvaltı olarak beyaz peynir, zeytin ve domates verildi. Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki evinde ve Ümraniye’deki deposunda el konularak önceki gün üç kamyonetle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirilen tablo ve antika eşyaların tasnifi için özel bir ekip oluşturuldu. Sanat tarihi konusunda bilirkişilerin de yer aldığı ekip, eşyaların antika olup olmadıklarını, antika ise belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Oktar’ın eşyaları arasında, Kıbrıs’ta vefat eden Nazım Kıbrısi’ye göndermek için hazırladığı bir vazo da bulunuyor.





35 CİNSEL SALDIRI ŞİKÂYETİ

Yapılanma içerisinde tecavüz ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 35 kişi şikâyetçi oldu. Bu mağdurlardan 15’inin 11 ila 17 yaşları arasındayken cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü. 5 yıl önce 11 yaşındayken örgütte A.O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen çocuğun annesi hakkında da işlem yapıldı. Çocuğun mürit olan annesi tarafından örgüte götürüldüğü öne sürüldü.



Polis, 2 yıllık takip sırasında örgütün iç yapısını da ortaya koydu. İddiaya göre, örgüt yapılanmasında kadınlar; ‘bacılar’, ‘imam bacılar’ ve ‘bacı imamları’, erkekler ise; ‘kardeşler’, ‘imam kardeşler’ ve ‘kardeş imamları’ olarak 6 gruba ayrılıyor. Adnan Oktar’ın lideri olduğu grubun kadınlardaki lideri ise Didem Ürer.





TECAVÜZÜN İSMİ ‘TURNİKE’

Polisin yaptığı çalışmada örgütün ‘Turnike’ sistemi adı altında bir tecavüz çarkı kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre, örgüte üye olan bir erkek tarafından yapıya kazandırılan kadınlar, önce bir süre lüks hayat içerisinde yaşıyor, daha sonra bloklardan oluşan lüks villalarda tutuluyor. Kadınlar buralarda defalarca tecavüze uğruyor. Kadınlar daha sonra kendilerini turnikeden çıkaran örgüt liderlerine biat ediyor. Bu süreçte yaşadıkları karşısında dayanamayan kadınlara ise sakinleştirici haplar veriliyor.





KARŞI ÇIKANA CEZA

Turnike sisteminden sonra örgüte dahil olan kadınların karşı çıkması halinde kaş kazıtma, saç kestirme ve dayak cezası verilip yeniden turnike sistemine sokulduğu öne sürüldü. Günlük hayattan bilgileri dahi olmayan bazı kadınların 5 yıl önce yaşananlardan dahi haberdar olmadıkları belirtiliyor.

Polisin yaptığı çalışmada, Adnan Hoca’nın kedicikleri olarak bilinen kadınların birbirlerine benzeme sebepleri de ortaya çıktı. İddiaya göre, Adnan Oktar’ın elmacık kemiği çıkık, ince belli, kalın dudaklı kadınları güzel bulduğu ve sisteme giren kadınlara buna göre estetik ameliyatı yapıldığı belirtildi.





SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK İDDİASI

Adnan Oktar grubundan kaçarak kurtulan C.Ö., Oktar’ın Reza Zerrab’ın ABD’deki davası başlamadan önce müritlerine talimat vererek davadaki bilirkişiler Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz ile bağlantı kurduğunu iddia etti. Soruşturma dosyasına giren C.Ö.’nün verdiği bilgilere göre, 2014’te bu isimler Adnan Oktar ile görüşmek için Türkiye’ye geldi. 2 ismin Oktar ile görüşmelerinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, AK Parti ve CHP üst düzey yöneticileriyle görüşmeleri için yardımcı olmasını istedikleri öne sürüldü

C.Ö’nün ifadesinde Adnan Oktar’ın İsrail bağlantısı hakkında da bilgiler verdiği , bazı İsrailli politikacılardan para yardımı aldığını da iddia ettiği öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren bu bilgiler Adnan Oktar’In “siyasi ve askeri casusluk” suçu kapsamındaki suçlamalarına örnek teşkil etti. / Toygun ATİLLA/İSTANBUL





DAVASINA BAKAN MAHKEMENİN MÜDÜRÜNE GÖZALTI



Adnan Oktar ve adamlarına yönelik operasyonda Anadolu Adalet Sarayı’ndaki bir asliye ceza mahkemesinin müdürü olan T.T. de gözaltına alındı. T.T.’nin savcılık katibi olarak çalışırken geçen yıl müdür olarak atandığı asliye ceza mahkemesinde, Adnan Oktar’ın, ‘hakaret’ ve ‘sesli, yazılı, görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarından 2014-2015 yılları arasında, kapatılan sulh ceza mahkemelerinden gelen dosyalar da dahil olmak üzere 42 dava dosyası olduğu belirlendi.



Anadolu Adalet Sarayı’nda, Adnan Oktar hakkında toplam 4 bin 500 dosya kaydı bulunuyor. Bunlardan 4 bin 300’ü Oktar’ın müşteki olarak açtığı davalar. 200 dava dosyasında ise Oktar ‘şüpheli’ olarak görünüyor. / Aziz ÖZEN / İSTANBUL





TEMİZLİK FİRMASINA BASKIN

Mal varlıklarına el konulan Adnan Oktar’ın adamlarının temizlikten gıda sektörüne kadar birçok alanda firmaları bulunduğu ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı verilip şirket, dernek ve vakıflarına da kayyum atanan 235 kişi arasında Oktar’a yakınlığıyla bilinen Timur Ayan da var. Ayan’ın yöneticileri arasında bulunduğu temizlik ürünleri satan ‘Friendly’ isimli şirketin Üsküdar Ata 2 sitesindeki merkezine sabah baskın düzenleyen polis, çete üyelerini gözaltına aldı. Bu firmaya da kayyum atandı. Bir mahalle sakini, firmada yaklaşık 30 kişinin çalıştığını belirterek, “Burada Timur Ayan kalıyordu. Televizyonlarda Adnan Oktar’ın yanında gördüğüm kişiler de buraya sık sık geliyordu. Çalışanlar saat 07.00’den sonra gelirdi. Ancak iki gündür gelen, giden yok. Operasyonu duydukları için gelmemişlerdir” dedi. / Fırat ALKAÇ/İSTANBUL





BARINAKTALAR

Kapısında polis ekiplerinin beklediği villaların bahçesinde bulunan kedi ve köpekler de sahipsiz kaldı. Adnan Oktar’ın yanından ayırmadığı ve ‘Aslan’a benzetilen kedisi de diğer evcil hayvanlar gibi sokakta kaldı. Sabah villadan sokağa çıkan ‘Aslan’ kedinin mutsuz olduğu ve yemek aradığı görüldü.



Üsküdar Belediyesi’ne bağlı Minik Dostlar Ekibi villaya gelerek kedi ve köpekleri hayvan barınağına götürdü. Belediye görevlileri “İçeride eğitimli 7 köpek var. Özel olarak yetiştirilmiş. Köpekleri ve kedileri aç kalıp ölme tehlikeleri olduğu için barınağımıza götüreceğiz” dedi. / Fırat ALKAÇ / İSTANBUL





'KÖTÜLÜKLERİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Adnan Oktar’ın gurubuna yapılan operasyon en çok aileleri memnun etti. Adnan Oktar’ın gözaltına alınan müritlerinden Oktar Babuna ile kız kardeşleri Ceyda, Hüma, Eda ve Tuğba’nın annesi Semin Babuna, “Adnan Oktar canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek” dedi. Oktar Babuna, Adnan Oktar’ın en çok tanınan müritlerinden, kamaoyu kendisini, lösemi hastası olduğunu söyleyerek 160 bin kişiden kan örneği toplamasıyla tanıyor. Babuna’nın kendisi gibi kardeşleri Hüma, Eda ve Tuğba ile Ceyda Ertüzün ve oğlu Erdem Ertüzün de Adnan Oktar’ın müritlerinden. Babuna kardeşlerin, kendilerinin zorla örgütte tutulduğunu söyleyen aileleriyle de araları pek iyi değil. Geçen yıl vefat eden babaları İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Babuna’nın (92) ölüm ilanında isimlerine yer verilmedi.









İŞTE BÖYLE YAKALANDI

Adnan Oktar’a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Kandilli’deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gören Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer’e doğru ilerledi. Peşine düşen polis ekipleri, Maslak’ta Adnan Oktar’ın aracının önünü kesti. Yanında ‘baş kedicik’ D.Ü. ile olduğu halde aracıyla kaçan Oktar, Sarıyer’de yakalanmıştı. Yakalanma anları polis kameralarına yansıyan Oktar ve D.Ü.’nün yanlarındaki mavi çantadan 40 bin TL çıktı.