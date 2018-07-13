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    Adnan Oktar Örgütü'nün firari isimleri

    Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 190’a ulaştı. Gözaltı listesinde 45 isim daha var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon sırasında izini kaybettiren Adnan Oktar örgütü üyelerini her yerde arıyor... Listede örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş ile Tülay Kumaşçı da yer alıyor. İşte Adnan Oktar'ın operasyon haberini önceden haber alıp kayıplara karışan örgüt üyeleri...

    Kaynak: Sabah Gazetesi
    13.07.2018 - 06:40 | Son Güncelleme:
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    Adnan Oktar Örgütünün firari isimleriNext

    Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 190’a ulaştı. Gözaltı listesinde 45 isim daha var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon sırasında izini kaybettiren Adnan Oktar örgütü üyelerini her yerde arıyor...

    Listede örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş ile Tülay Kumaşçı da yer alıyor.

    İşte Adnan Oktar'ın operasyon haberini önceden haber alıp kayıplara karışan örgüt üyeleri...

    Etiketler: firari

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