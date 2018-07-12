Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... İşte Adnan Oktar'ın yakalanma anı

    Son dakika... İşte Adnan Oktar'ın yakalanma anı

    Erhan TEKTEN (DHA)
    12.07.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Dün sabah erken saatlerde başlayan 'Adnan Oktar Örgütü' operasyonu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oktar'ın gözaltına alındığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde aracı yol ortasında durduran polis, Adnan Oktar ve yanındaki kadını gözaltı aldı. Gözaltına alınan kadının başkedicik Didem Ürer olduğu belirlendi. Ürer'in elindeki mavi çantanın para dolu olduğu tespit edildi.

    Kedicikleriyle yaptığı televizyon programlarıyla tanınan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve “Başkedicik” Didem Ürer’in de arasında bulunduğu 172 kişi gözaltına alındı. Operasyonu son anda öğrenen Adnan Oktar kaçmaya çalıştı, ancak bir süre sonra polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracına bindirildi. 

    KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI... MAVİ ÇANTADA PARA VARMIŞ

    Operasyon anında Adnan Oktar'ın yanında bulunan kişinin başkedicik Didem Ürer olduğu belirlendi. Ürer'in elinde bulunan mavi çantanın içinde yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi.

     

    Etiketler: Yakalanma , kamera görüntüsü , gözaltı
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri