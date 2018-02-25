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    Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanması hakkında ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 17:41 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PYD'nin eski lideri Salih Müslim'in yakalanması hakkında konuştu. Erdoğan Şanlıurfa'da AK Parti İl Kongresi öncesinde yaptığı konuşmada, "Şimdi PYD'nin başı, evet,  yakalandı. Temennimiz odur ki Çekya inşallah bunu Türkiye'ye teslim eder. Ve hak tecelli eder" dedi.

    İşte Erdoğan’ın Şanlıurfa AK Parti İl Kongresi’nde yaptığı konuşmadan satır başları:

    İnşallah gerektiği anda sefer görev emrini ilan ederiz. Önce ben sonra sizler Afrin’e gideriz.
    Biz ne diyoruz? Hedef Kızılelma. Ne demek? İlayi kelimetullah. Bunu için bu yoldayız. Yoksa bu canın ne kıymeti var ki. İnşallah bu mücadelemizi şu anda bugün itibariyle kaç tane etkisiz hale getirildi? 2012…
    Bizim de 80 civarında Mehmetçik ve ÖSO’dan şehitlerimiz var.
    Bu yolda rabbimizin müjdesi de yakın bize. Zafer de yakın. Oraya doğru ilerliyoruz. Gideceğiz inşallah bu zaferi de göreceğiz.

    Dün DEAŞ saflarında savaşanların bir kısmının bugün bölücü terör örgütü kimliği ile karşımıza çıktığını biliyoruz.
    Rakka’da sıkıştırılan DEAŞ’lıların PYD ve başka güçlerin eliyle başka yerlere gönderildiğini herkes biliyor.

    "KARŞIMIZDA BÖYLE BİR NEBBAŞLAR GÜRUHU VAR"

    Teröristler 4 masum köylünün ellerini kollarını bağlayıp çevrelerine bombalı tuzak kurarak gittiler. Askerlerimiz tarafından bu kardeşlerimiz oradan çıkardı ve her tülü ihtiyaçları karşılanıyor.
    Karşımızda işe böyle bir nebbaşlar güruhu var. Buna rağmen batı medyasının Türkiye’yi hedef alması da ayrı bir garabettir.

    "BU İŞ YA OLACAK YA OLACAK"

    Ne yapsalar boş. Kaderin üzerinde bir kader vardır. Bu iş ya olacak ya olacak.

    Bir tane başları var ya sözde. Çekya’da şimdi ne oldu? Tutuklandı. Temenni ederim ki Çekya bunu bize teslim eder.
    Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür.

    Dünyanın pek çok yerinde zeytin dalı harekatımız konuşuluyor eleştiriliyor.
    Ama bir gün olsa buradaki Suriyeli kardeşlerimizin halini, hatırını soran yok.

    DEVAMI GELİYOR...

    Salih Müslim Pragda yakalandıSalih Müslim Prag'da yakalandı

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Salih Müslim , son dakika
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