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    Son dakika... Salih Müslim yakalandı

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    AA: Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.

    Türkiye, terör örgütü PKK/PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim için 13 Şubat'ta kırmızı bülten talep etmişti. 

    İHA'nın haberine göre Türkiye, Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulundu. 

    Salih Müslim hakkında geçici tutuklama kararı olduğu bildiriliyor. Adalet Bakanlığı'nın, Müslim'in iadesi için belgeleri Çekya'ya göndereceği öğrenildi. 

    Salih Muslim'in Cumartesi günü Prag'daki Marriot Otel'de görüldüğü iddia edilmişti. 

    Son dakika... Salih Müslim yakalandı

    İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmişti. 

    4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenen 44 kişi arasında Salih Müslim de yer almıştı.

    Ayrıntılar geliyor...

     

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    Etiketler: Son dakika , Salih Müslim , kırmızı bülten
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