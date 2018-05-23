Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında, 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendiriyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Çok çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız.

Yarın seçim beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içerisinde ne var ne yok, tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.

31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak.

(Evinizde iftar yapacak mısınız' sorusuna) İftarı yapmazsak sahuru muhakkak evde yapacağız.

VEKİL ADAYLARIN SEÇİMİ

Tüm adaylar komisyona geldi.

7000'i aşkın müracat oldu. 7000'i aşkın kişiler içerisinde 600 adayın olduğu vekil listelerine giremeyenler, eğer samimiyetle gönül verdilerse kardeşlik atmosferi içerisinde kalan 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar. AK Parti sıradan bir parti değil. Burası bir davadır. Bu davaya gönül verenler her türlü emeği verecekler. Ben onlara kardeşim gibi bakıyorum.

Kabinedeki bakan sayısı ciddi manada düşecek.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyannamedeki en büyük müjdenin Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak dev bir millet bahçesi olduğunu söyledi.

“Önemli ipucu vereyim bunu kimseden duymamışsınızdır. O da şu, biz çevreciyiz. Bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya stadının yerine biz orada bir millet bahçesi, Eskişehir’in eski stadın olduğu yere biz millet bahçesi. İstanbul, en büyük müjde bu belki acele ettim ama söylemem lazım. İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Atatürk Havalimanı var ya millet bahçesi olacak. Mevcut havalimanını dev millet bahçesi haline getirmek suretiyle artık şehrin merkezinde millet bahçesi olsun. Müjde, İngiltere’nin şuranın şöyle bahçeleri var bizim de var diyeceğiz. 29 Ekim’deki açılışla birlikte burada yoğun çalışmalar başlayacak. Ankara’da eski statların yeni statlara dönüşmesiyle elimizdeki büyük alanları buna dönüştüreceğiz. İstanbul’da ilginç olan yerlerden bir tanesi de Maslak’ta alan var. Orasını da yine millet bahçesine dönüştürelim istiyoruz. Bu müjdeler fena değil.”

"ÖTV'Yİ KALDIRINCA YERİNE NEYİ KOYACAKSIN?"

Halkım, cumhurbaşkanlığı görevini ikinci defa şahsıma verirse ben inanıyorum ki güçlü bir parlamento ile beraber verecektir.

300 bine yakın öğretmen ataması yaptık.

Sadece yeni havalimanının yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk yer kuruyoruz ki oradaki personelin gidiş gelişini zora sokmayalım.

(Başkan adaylarının vaatleri) ÖTV'yi kaldırınca yerine neyi koyacaksın? Vergisi olmayan devlet mi var?

Bize ulaşan anketler var. 'Durmak yok yola devam' diyor.

Mersin Akkuyyu'un ardından yeni santrallerin adımı atılacak.

Ben inanıyorum ki benim milletim yine bu evladına, yanıltmadığı için bu evladına yine sahip çıkacaktır. Çünkü bu defa yeni bir sistemle geleceğin Türkiye'sini çok daha farklı bir şekilde hem inşa, hem ihya edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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