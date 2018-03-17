En korkağı Kandil kadrosu çıktı! Zoru görünce kaçtılar

Kaçan gruplardan en dikkat çekeni ise Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen PKK üst düzey teröristler oldu. Terör örgütünün Kandil’den gelen lider kadrosunun sivil araçlarla Afrin’den kaçtığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, adım adım izlenen terör örgütü liderleri Afrin’den birer ikişer sivil araçlara binerek Basuta’ya geçti. Buradan da Neble’ye daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne geçti. Basuta’dan ayrılan ikinci kısım terörist liderleri ise buradan Tel Rifat üzerinden geçerek Fafin köyüne ulaştı. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD liderleri, Esad rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüldü. Terör örgütünün lider kadrosunun Afrin’i terketmesi geride kalan terörist kardrosunda da paniğe yol açtı. Bir kısım teröristlerin ise TSK ve ÖSO ile karşı karşıya gelmek istemedikleri bu sebeple silah bıraktıkları iddia edildi. Afrin’deki sivil halk ise terör örgütü üyelerinden bazılarının silah bıraktığını doğruladı.



