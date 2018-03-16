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    Bu teröristlerin hepsi öldürüldü

    Hürriyet Haber
    16.03.2018 - 07:34 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce toplu fotoğraf çektiren 15 kadın 7 de erkek teröristin, Afrin’de Mehmetçik ve ÖSO tarafından öldürüldüğü belirlendi.

    Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çembere alınan Afrin ve çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, operasyon başlamadan önce çektikleri fotoğrafı Twitter ve Facebook üzerinden paylaşan PKK/YPG'li kadın teröristlerin 15'inin de öldürüldüğü ortaya çıktı.

    FACEBOOK'A KOYDULAR

    Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek Türk bayrağı diktiği Azez'in kuzeyindeki Parsa Dağı'nda bulunan PKK/ YPG'ye ait kampta ele geçirilen dokümanlar, örgütün verdiği ağır kayıpları belgeledi. Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce 8 Ocak'ta çektikleri fotoğrafı, "Afrinli genç kızlar Afrin'i savunmaya hazır" diye twitter ve facebook'ta paylaşan kadın teröristlerin tamamının operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Fotoğraflardaki kadın teröristlerin, YPG'nin kadın yapılanmasının sözde komutanı tarafından Kamışlı'da 2 ay boyunca silahlı eğitim verildikten sonra Afrin kırsalına gönderildiği öğrenildi.

    Ele geçirilen başka bir fotoğrafta yer alan 7 erkek teröristin de Afrin kırsalında öldürüldüğü ortaya çıktı. Yan yana dizilmiş ellerinde silahlarla poz veren 7 erkek teröristin, Deyrizor bölgesinde örgüt kamplarında silahlı eğitim verildikten aldığı belirlendi.

    Hazırlıklar tamam...Komando emir bekliyorHazırlıklar tamam...Komando emir bekliyor

    Etiketler: Afrin operasyonu , YPG , PKK , Zeytin Dalı Harekatı , Afrin , gündem
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