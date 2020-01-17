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GeriGündem Doğa Koleji'ndeki maaş kriziyle ilgili son dakika gelişmesi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama
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AA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

Doğa Koleji'ndeki maaş kriziyle ilgili son dakika gelişmesi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

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Doğa Koleji'ndeki maaş kriziyle ilgili son dakika gelişmesi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi: "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor."

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