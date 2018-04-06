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    Diyarbakır'da okulda dehşet! Başına ateş edip yaralı halde sınıfları dolaştı…

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen öğrenci, arkadaşlarını tehdit ettiği iddia edildi. Genç kızın tartıştığı okul arkadaşı özrünü kabul etmeyince kendisini yaralandığı belirtildi.

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    • Okula silahla gelen öğrenci dehşet saçtı
    • Okula silahla gelen öğrenci dehşet saçtı
    • Okula silahla gelen öğrenci dehşet saçtı
    • Okula silahla gelen öğrenci dehşet saçtı

    Olay, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE DIŞARI ÇIKTI

    Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silahın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tartışığı arkadaşı özrünü kabul etmeyince kurusıkı tabancayla başına ateş etti

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    Etiketler: diyarbakır , liseli kız , silah , saldırı , gündem
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