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    12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz!

    Cavit AKGÜN/DHA
    06.04.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde, bir spor kulübünün malzemecisi M.A., altyapıdaki 12 yaşındaki erkek futbolcuya elle ve sözlü olarak tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

    Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup takımlarından Yatağanspor’un malzemecisi M.A. (55), iddiaya göre geçen önceki gün Yatağan’daki tesislerde altyapıda oynayan çocuk futbolcuyu odasına çağırdı. Bir süre sonra çocuğun odadan koşarak çıktığını gören tesis görevlisi M.S., durumdan şüphelendi. Yetişip, çocukla konuşan M.S., polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen M.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

    Etiketler: MUĞLA , cinsel taciz , malzemeci , gündem
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