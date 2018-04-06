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    Genç kadının ölümünden önce paylaştığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

    Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
    06.04.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında arkadaşları Alican Yılmaz (25) ile Ebru Demir (23) ile birlikte ölen Esengül Comba’nın (33), sosyal paylaşım sitesinden, "Bu devirde en çok azraile güveneceksin, en azından niyeti belli" yazdı.

    Çerkezköy’de yaşayan ve bu ay sonunda askere gitmek için hazırlıklar yapan Ali Can Yılmaz, Salı gecesi arkadaşlarıyla birlikte Çorlu’ya eğlenmeye gitti. Ali Can Yılmaz, eğlencenin ardından beraberindeki arkadaşları Esengül Comba ve Ebru Demir ile Çerkezköy’e dönüşe geçti. Yılmaz yönetimindeki otomobil, Çorlu-Çerkezköy karayolunda, önünde seyreden Menderes Kara’nin kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Ali Can Yılmaz ile Ebru Demir ve Esengül Comba, şiddetli çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yaşamını yitirdi.

    Kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verilirken, 1 çocuk annesi Comba’nın ölümünden önce sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Comba, "Bu devirde en çok azraile güveneceksin, en azından niyeti belli" paylaşımı dikkat çekti.

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    Etiketler: trafik kazası , tekirdağ , gündem
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