Damattan şaşkın çeviren iddia: Kayınpederim bana âşık

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, müşteki E.K.’nın mahkemede verdiği ifadelerine göre M.E. ile E.K.’nın evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduklarını belirtti.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu ve M.E.’nin kızıyla birlikte ailesinin yanında yaşadığı kaydedildi. Çift boşanma davası açmadan önce M.E.’nin babası sanık Y.I.’nın damadı E.K.’ya 2016 yılı Ağustos ve Eylül aylarında kendisine duygusal anlamda ilgi duyduğunu, aşık olduğunu, deliler gibi sevdiğini söylediği mesajlar attı.

KAYINPEDERİN MESAJI: SANA İHANET ETMEDİM

Damat E.K. cevap vermeyince “Sana hakkımı helal etmiyorum, ömrün boyunca sevgiye muhtaç yaşa, karşılık görmese de sevgimin yerini birileri alır, Allah şahit ben 24 Şubat 2012’den bu güne kadar asla sana ihanet etmedim” şeklinde mesajlar attı.

İddiaya göre kayınpeder Y.I., damadı E.K.’ya, öç almak için sosyal medya üzerinden 3 yaşındaki torunu R.K. ile üzerinde sadece iç çamaşırı varken çekilen birçok fotoğrafı gönderdi.

"KIZIM DAMADIM EŞCİNSEL DİYE BANA SIĞINDI"

Sanık Y.I. savunmasında, “Ben 50 yaşındayım. R. Benim torunumdur. 5 çocuğum vardır. Ayrıca 5 tane de torunum bulunmaktadır. Suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. E.K. ile kızımın boşanma davası vardır. Beni eşcinsellikle itham etmiştir. Kızım da kendisini bu şekilde itham etmiş ve bana sığınmıştır. Boşanma davası açıldıktan 4 ay sonra böyle bir suçlama yapıldı. Mesajları kabul etmiyorum. Facebook’um o zaman hacklenmişti. Bu fotoğrafları torunum ile birlikte 2015 yılında çeken E.K.’dır bütün ailem buna şahittir. Benim dalağım yoktur. Vücudum mikrop üretiyor. Bu nedenle ilaç kullanıyorum. O nedenle yarı çıplak haldeydim. Böyle bir olay varsa niye bu kadar zaman beklemiştir?” dedi.

KAYINPEDERİM DUŞTA BAKSIRINI ÇIKARDI

E.K. ise M.K. ile 5 yıllık evli olduğunu eşiyle arasını sürekli kayınpederinin bozduğunu söyleyerek, “Kızına sürekli ‘kocan seni başka erkeklerle aldatıyor’ diye farklı telefonlardan arayarak söylüyordu ve benim de eşcinsel olduğumu ima ediyordu.

Ben eşime savcılığa gidelim telefonda mesaj kayıtları var dedim ancak kendisi mesajları sildi. İş yerinde de aynı söylentileri yayarak beni rezil ettiler. Eşim çocuğu babasına bırakıp gidiyordu. O da çocuğumla birlikte yarı çıplak resimler çekerek messenger’dan atıyordu. Bunlar hala telefonumda durmaktadır. Kendisi bizim yan dairemizde oturuyordu. Bir keresinde eşimle birlikteyken banyoya girdi, ‘gelin sırtımı ovalayın’ dedi. Eşim beni göndermek istedi ancak ben gitmedim. Eşimle tartıştıktan sonra içeri girdiğimde kendisi baksırını indirdi. Ben de kızarak çıktım.

DAMAT: KAYINPEDERİM BENİ TACİZ EDİYORDU

Mesajla da ‘Sürekli seni seviyorum, sizi arayacağım, Merve’ye her şeyi yazacağım şeklinde cinsel tacizde bulunuyordu. Karakola da göstermiştim, ancak eşim şikayetçi olmadığı için tutanak tutulmadı. Aileme bile söyleyemedim, söylediğim zaman da zaten eşim bütün mesajları sildi. Resimleri Y.I. gönderdi, ancak Merve ‘Nolacak ben çektim’ şeklinde beyanlarda bulunmuştu” diye konuştu.

SEVDİM SENİ BE TOSUNUM

Kayınpederin damadına “Seni sevdim be tosunum. Sevdim... İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz. Sevdim seni ben deliler gibi hala da seviyorum tosunum...” gibi mesajlar attığı iddialar arasında.

SAVCI CEZA İSTEMEDİ VE DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ

Mütaalasını açıklayan duruşma savcısı E.K.’ya yönelik mesajlar nedeniyle cinsel taciz suçunun şikayete bağlı olduğu ve 6 aylık yasal şikayet süresini geçtiği nedeniyle davanın düşürülmesini, 3 yaşındaki kız çocuğu R.’ye yönelik suç içinse annesi M.K.’nın “sanığın kızıma yönelik kötü bir davranışını görmedim” şeklindeki beyanları ve dosyadaki fotoğrafların çocuğa yönelik cinsel istismar fiilini işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatini talep etti.

‘BABAMA İFTİRA ATIYOR’

M. K.’nın ifadesinde, “Kızımın velayetini almak için babama böyle bir suç atmış kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Babam 5 torun sahibidir. Torunu da kendisini çok seviyor. Boşanma aşamasında olduğumuz için iftira atıyor. Ayrıca kızıma da herhangi bir istismarı yoktur. Benim babamdan şikayetim yoktur. Babama iftira attığı için Emrah’tan şikayetçiyim. Benim kızıma bir şey olsa sorumluluğu bendedir. Kesinlikle böyle bir olay olmamıştır. Ben onun annesiyim öyle bir şey olsa çocuğumu korurum. 2015 yılında bu fotoğrafları kendisi çekti. Babam hasta olduğu için vücudunda yaralar çıkmıştı” dedi.

MAHKEME BOŞANMA DAVASINA DİKKAT ÇEKTİ



Mahkeme tarafların İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde çekişmeli davaları olduğunu, fotoğrafların 3. bir kişi tarafından çekildiğini kaydetti. Her ne kadar fotoğraflar kısmen şüphe yaratsa da torununa karşı yapıldığı iddia edilen böyle bir eylemin sanığın bilgisi dahilinde görüntülenmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmediği ve bu nedenle torununa yönelik cinsel istismar suçu bakımından ceza vermek için yeterli veri bulunamadığından beraatine karar verildiğini belirtti.

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