DHBT ne zaman? İşte DHBT sınav tarihi
DHBT ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuyla birlikte gerçekleşecek olan sınavların tarihleri açıklandı. İşte, KPSS DHBT sınav tarihi.
Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alan DHBT sınavının tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DHBT ne zaman? İşte DHBT sınav tarihi.
DHBT NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak. Bu sınavın başvurusu 09 Ekim 2018'de başlayıp 17 Ekim 2018'de sona ermişti. Geç başvuru süreci ise 1 Kasım'da tamamlanmıştı.
DHBT ZORUNLU MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.
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