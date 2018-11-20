DHBT ne zaman? İşte DHBT sınav tarihi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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20.11.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

DHBT ne zaman? İşte DHBT sınav tarihi

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DHBT ne zaman? İşte DHBT sınav tarihi

DHBT ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuyla birlikte gerçekleşecek olan sınavların tarihleri açıklandı. İşte, KPSS DHBT sınav tarihi.

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alan DHBT sınavının tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DHBT ne zaman? İşte DHBT sınav tarihi.

DHBT NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak. Bu sınavın başvurusu 09 Ekim 2018'de başlayıp 17 Ekim 2018'de sona ermişti. Geç başvuru süreci ise 1 Kasım'da tamamlanmıştı.

DHBT ZORUNLU MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.

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