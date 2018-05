Demokraside üst lig sözü

YÜZDE 50’NİN ÇOK ÜZERİNDE OY

“24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak, TBMM’de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor. Cumhurbaşkanı adayınız olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz ve inşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. 24 Haziran seçimleri aynı zamanda yeni yönetim sisteminin ilk defa hayata geçirilmesine vesile olacak. Milletimiz 24 Haziran’da bir sandıkta kendini temsil etmek üzere Meclis’e göndereceği milletvekillerini, diğer sandıkta kendini yönetecek cumhurbaşkanını seçecek. Bunun için yeni dönemi ‘Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye’ cümlesiyle ifade ediyoruz. Meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanacaktır. Bunun için 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmak kadar Meclis’te çoğunluğu elde etmeyi de önemli görüyoruz. Türkiye’de Meclis’in itibarı en çok AK Parti iktidarları döneminde artmıştır. Yeni dönemde Meclis’i daha güçlü bir yere taşımakta kararlıyız.



CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANINACAK

Toplumdaki her bireyin hayat tarzına saygı göstermeyi bundan sonra da sürdüreceğiz. Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Devletin siyasi, idari, adli ve ekonomik düzeninin temel haklar merkeze alınacak şekilde geliştirilmesini sağlayacağız. Ana muhalefetin 15 Temmuz’u kontrollü darbe olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir. Biz laikliği, dini özgürlüklerin ve farklı hayat tarzlarının hukuk devletinin teminatı altına alınması ve devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması olarak görüyoruz. Tek parti yönetiminde, darbe ve vesayet dönemlerinde milletimize karşı bir baskının aracı haline getirilen laiklik anlayışına karşı biz kendi tanımımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete ve sivil siyasete tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.



VARSIN KAVGAYLA VAKİT GEÇİRSİNLER

AK Parti’nin en büyük gücü milletiyle olan bağı ve bunun bir parçası olan ülkemize yaptığı hizmetler. Hizmet siyasetinde bizimle yarışabilecek hiçbir parti yok. Varsın öteki adaylar yalanla, iftirayla, kavgayla, gürültüyle vakit geçirsin. Siz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı millete anlatacaksınız. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide neler yaptık, bunları anlatacaksınız. AK Parti milletvekili adayı olmak size çok büyük sorumluluk getiriyor. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. İznik’te Selçuklu ile güzel bir başlangıç yaptık. Söğüt’te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık. Ankara’da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık. 1950’de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz’da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran’da yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.”





BÜYÜK BULUŞMA: AK Parti seçim beyannamesini ve 24 Haziran’da milletvekilliği için yarışacak adaylarını Ankara Spor Salonu’nda dev bir buluşmayla kamuoyuna tanıtırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan salonu dolaşarak katılımcılara çiçek dağıttı. Toplantıya Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin gibi eski bakanlar da katıldı.



DEMOKRASİ LİGİNDE ÜST SINIF

“BİZ demokrasi ile kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük ve tüm çalışmalarımızı bu anlayışla yürüttük. AK Parti iktidara geldiği günden beri Türkiye’de hakları ve özgürlükleri gerçek anlamda tesis eden, standartlarını sürekli yükselten partidir. Önümüze çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun asla demokrasiden, özgürlüklerden, haklardan taviz vermedik. 24 Haziran seçimlerinden sonra da demokrasimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız.”



BOŞUNA 'ONE MINUTE' DEMEDİK

“BAĞIMSIZ ve inisiyatif alan dış politika uygulamalarımızla öncü bir ülke haline getirdiğimiz Türkiye’yi bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçlendireceğiz. Bölgemizin demokrasiye ve insan haklarına saygılı istikrarlı yönetimlere kavuşması için çalışmayı sürdüreceğiz. BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda mazlumların sesi olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür çağrımızı her platformda tekrarlayacağız. Boşuna ‘one minute’ demedik. Boşuna dünya beşten büyüktür demedik. İşte bunlar bizim dış politikamızın eksenini oluşturdu.



AB SÜRECİNDE KAZAN-KAZAN

Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz AB üyeliği için kazan kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. Amerika ile yaşadığımız sorunları aşarak müttefiklik ruhuna uygun bir ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. Filistin halkı kendi özgür vatanların kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs barış ve huzura erişene kadar çabalarımıza devam edeceğiz.”



HUZUR TESİS EDİLENE KADAR OHAL SÜRECEK

AK Parti seçim beyannamesinde OHAL ile ilgili kısımda da şu ifadelere yer verildi:“Haklar ve hürriyetlerin temel şartı vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanmasıdır. 15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kaldığımız OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz.”







TÖRENDEN NOTLAR: 600 VEKİL ADAYIYLA TEK TEK FOTOĞRAF

Ankara Spor Salonu’na ‘İrade, erdem, cesaretle’, ‘vakit Türkiye vakti’, ‘Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye’, ‘Yaparsa yine AK Parti yapar’, ‘Millet karar verecek güven ve istikrar devam edecek’ pankartları asıldı. İlk kez 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan ‘Erdoğan’ logosu dikkat çekti.



Atatürk, Erdoğan, Yıldırım posterleri ve Türk bayrağı yan yana asıldı.



AK Parti’nin ‘Tek sevdamız Türkiye’, ‘Daima aşk daima millet’, ‘Vakit Türkiye vakti’, ‘Birlikte Türkiye’ gibi eski ve yeni seçim şarkıları çalındı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, salona el ele girdiler. Erdoğan çifti, söz ve müziği Ali Sinanoğlu’na ait ‘Erdoğan Marşı’ eşliğinde salona kurulan platformu dolaşarak partililere beyaz karanfiller attı. Aday tanımı sırasında Arslanbek Sultanbekov’a ait ‘Birlikte Türkiye’ şarkısı çalındı.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı salon çevresinde partililer dört arama noktasından geçirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyanname konuşmasına ‘Haydi bir daha’ şarkısının sözlerini partililerle okuyarak başladı.



AK Parti’nin 16 yıllık siyaset yolculuğunu ve Erdoğan’ı anlatan bir sinevizyon gösterildi.







Ankara’dan aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de salona alkışlarla girdi. Toplantıya ‘cumhur ittifakı’nda yer alan MHP’den temsilciler de katıldı.



Salondaki partililer için her koltuğa Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı konuldu.



Erdoğan’ın beyannameyi açıkladığı konuşması 1.5 saat sürdü.



Toplantının sonunda 600 milletvekili adayı tek tek sahneye çağırılarak kamuoyuna tanıtıldı.