Ne çalışanı unuttu ne de yatırımcıyı

FİNANSAL İSTİKRAR

TÜRKİYE’nin 2023’e 5 kala ufuk çizgisi olarak belirlenen 2053 ve 2071’e doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayacağız. Dünya ekonomisinden aldığımız payı yüzde 1.5 düzeyine taşıyacağız. Bizim ekonomideki başarımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı güçlendirmek için çalışacağız. Mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük taviz vermeyeceğiz. İhracatıyla istihdamıyla yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla sürdüreceğiz. Dijital dönüşüme hız vereceğiz. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimiz içindeki payını artırarak, rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Üretimimizin ve ihracatımızın ithalata olan bağlılığını azaltacağız.”

EK GÖSTERGE MÜJDESİ

ÇALIŞANLAR için de çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerine 3 bin 600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakarca çalışan bu kamu görevlilerimizin emeklilikte verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz. Yeni döneme yepyeni anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti” dedi.

MAAŞI VE İKRAMİYESİNİ ETKİLEYECEK

EK gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarını belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

‘MİLLET BAHÇESİ’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Bana göre bu seçimlerin en önemli projesine geliyorum. İstanbul başta olmak üzere özellikle merkezi yerlerde eski statlar bunları millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Bunların da en önemlisi yeni yerine 29 Ekim’de taşınacak olan Atatürk Havalimanı’nın tamamında kuracağımız millet bahçesi; artık orası havalimanı olmaktan çıkacak orayı aynen bir Central Park, Hyde Park gibi bu hale dönüştüreceğiz. Onların hepsinden daha güzel daha büyük olacak onların üç katı büyüklükte olacak. Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy’de bunlara ilaveten yapılacak olan millet bahçelerimiz var. İstanbul’un geneline bunları yayıyoruz. İstanbul’un farklı bölgelerinde 30 yeşil alan tesis ediyoruz. Ankara’da mevcut AKM alanında İzmir’de Eskişehir’de statların yerine bu tip parklar yapacağız. Adana, Samsun, Gaziantep’te yapıyoruz eski statların yerini millet bahçesine çeviriyoruz. Şimdi soruyorum kimmiş çevreci? Çevreciler çıkıyor. Bugüne kadar milyarlarca fidan diken bir iktidarız biz. Böylece şehirlerimize halkımızın rahatça vakit geçirebileceği alanlar kazandırmış oluyoruz” diye konuştu.

KANAL İSTANBUL

KANAL İstanbul için yapılanları da anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha önce sözünü verdiğimiz maalesef sözü gecikmeli olarak uygulamaya girecek bir proje. Yeni dönemde start vererek bu işi halledeceğiz. Karadeniz ve Marmara’yı 45 kilometrelik kanalla birbirine bağlayacak proje İstanbul’la birlikte tüm bölgenin ekonomisini değiştirecek niteliktedir. ÇED çalışması süren projenin finansmanı konusunda önemli görüşmeler yaptık çok yakında ihaleye çıkartacağız. Bilim teknoloji Ar-Ge konusunda başlattığımız çalışmaları milli teknoloji hamlesiyle yeni bir boyuta taşıyacağız. Antarktika’da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü’nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. İmalat sanayiimizi daha yüksek katma değer üreten küresel rekabet gücünü kazanmış bir yapıya dönüştüreceğiz. Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlar için kurulan 6 endüstri bölgesine 15 tane daha ilave edeceğiz. Ülkemizin en büyük liman projesinin uygulandığı bölgeyi, yüksek ve orta teknolojili yatırımlar için üretim merkezi haline getireceğiz.”

TARIMSAL GELİRLER

BU yıl Uzay Ajansı’nın kurulacağını belirten Erdoğan, “Hedefimiz 2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı da 50 milyar dolara çıkartmaktır. Ülke çapında korunan alanlarımızın sayısını 653’e çıkartacak, buralarda kuracağımız altyapı ve vereceğimiz hizmetlerle 135 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağız. ÇED süreçlerinin daha etkin kullanımını uygulanmasını temin edeceğiz. Su havzalarının tamamını koruma altına alacağız. Taşkın koruma tesislerimizin sayısını 2 katından fazla artırarak 10 bine çıkartacağız. Orman alanlarımızın büyüklüğünü 233 milyon dekara çıkaracağız” dedi.