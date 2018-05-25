Başbakan Yıldırım, Ankara Spor Salonu’nda dün düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime sayılı günlerin kaldığını, AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün saydıklarını belirtti. Seçim beyannamesini açıkladıktan sonra ülkenin dört bir yanına dağılacaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, her vatandaşa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatacaklarını ifade etti. 24 Haziran seçimlerine katılan bütün partilere, adaylara başarılar dileyen Başbakan Yıldırım şunları söyledi:



"AK Parti adaleti, özgürlüğü, kalkınmayı, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir siyasetin adıdır. Bizim demokrasi anlayışımızda vatandaşın mutluluğu, özgürlüğü, refahı vazgeçilmez öncelikler arasındadır. 16 yıldır milletimiz, ülkenin kaderini, yönetimini AK Parti’ye teslim etti. 16 yılı dolu dolu geçirdik, dünyada az görülen bir başarı hikâyesini yazdık. Hem güveni hem istikrarı sağladık hem de ekonomik istikrarı sağlayarak bu başarıyı elde ettik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları, torunlara bırakmadık. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek o sözlerimizi yerine getirdik. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik.



REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ

Biz sadece milletin yüzünü güldüren, hayatını güzelleştiren, aşına ekmeğine bereket katan işler yaptık. 16 yıl içinde, olmaz denilenlerin olduğuna, hayal denilenlerin gerçeğe döndüğüne birlikte şahit olduk. Devraldığımız Türkiye ile bugünün Türkiyesi arasındaki değişim ortada. Ekonomisiyle, dış politikasıyla, demokrasi yolundaki atılımlarıyla ülkemiz sürekli gelişiyor, güvenle büyüyor. İhracatta, sanayide ve turizmde rekor üstüne rekorlar kırıyoruz. 81 ilimizde yatırım, üretim ve istihdamda önemli ilerlemeler kaydettik. Türkiye tarihi, medeniyeti ve kültürüyle olduğu kadar büyük potansiyeliyle de zengin bir ülke.”



İZ BIRAKAN 2 YILI TAMAMLIYORUZ

Yıldırım, 24 Mayıs tarihinin önemli ve özel bir anlamı olduğunu belirterek, dün itibarıyla 65’inci hükümetin görevde 2 yılını tamamladığını anımsattı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasi tarihimizde bu 2 yıl, uzun uzun yazılacak 2 yıl olarak tarihe geçecektir. Bu sürede başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Darbesi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekâtı, 94 yıllık yönetim sistemini değiştiren anayasa değişikliği halkoylaması ve rekor büyümesiyle iz bırakan 2 yılı tamamlamış oluyoruz. Aziz milletime bu 2 yıl içinde başta 15 Temmuz olmak üzere her sıkıntıda daima yanımızda yol yürüdükleri için minnettarlığımı sunuyorum."