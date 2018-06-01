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    Belediye işçisinin dayakçı kocadan kurtardığı kadın o anları anlattı

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    01.06.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    Kâğıthane’de boşanma aşamasında olduğu eşinden tedbir kararı olmasına rağmen sokak ortasında dayak yiyen Nevin T., saldırının ardından ikinci kez mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Davalı koca Mehmet T.’nin 3 ay süreyle Nevin T.’ye yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar veren mahkeme ayrıca, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

    Kâğıthane’de boşanma aşamasında olduğu eşini sokakta darp eden Mehmet T.’ye uçarak kafa atan belediyenin temizlik işçisi Emre Derebaşı’nın görüntüleri kameralara yansımıştı.

    Belediye işçisinin dayakçı kocadan kurtardığı kadın o anları anlattıOlayın ardından Emniyete ifade veren Nevin T., Mehmet T. İle boşanma aşamasında olduğunu ve geçen ay da şiddete uğradığı gerekçesiyle eşini polise şikayet ettiğini belirtmişti. Eşinden korunmak için mahkemeye de başvuran Nevin T. 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini ifade etti. 1 ay uzaklaştırma kararına rağmen Mehmet T.’nin kendisini tehdit etmeye devam ettiğini kaydeden savcılığa verdiği ifadesinde, “Davalı eşim Mehmet T., önceki gün evde ‘Hadi kalk boşanmak için müracaata gideceğiz’ dedi. Ben de kabul ettim. İstanbul Adalet Sarayı’na gittik. Boşanmak için gerekli evraklar hazırlandı. Adliye çıkışı minibüse bindik. Mehmet T., elinde boşanma evraklarının bulunduğu dosya ile yüzüme vurdu. O sırada dudağım şişti. Kağıthane’de minibüsten inip şikayet için karakola doğru yürümeye başladım. Mehmet T. de ‘nereye gidiyorsun?’ diye sordu. Ben de ‘Karakola gidiyorum. Seni şikayet edeceğim’ dedim. Beni yere yatırdı. Diz çöküp boğazımı sıkmaya başladı. Boğazımda kızarıklıklar oluştu. Saçlarımı tutam tutam yoldu. Vatandaşların araya girmesiyle eşimi çektiler. Hemen karakola gittim. Eşim arkamdan geldi. Polislerin yanında bana, ‘öldüreceğim seni, elbette göreceksin’ diye açıkça ölümle tehdit etti. Şikayetçiyim” dedi.

    Sokak ortasında karısını döven kişiye çevredekilerden feci dayakKağıthane'de tartıştığı eşini sokak ortasında vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek feci şekilde dövdü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    3 AYLIK KORUMA KARARI

    Yaşadığı olayın ardından “mağdur” sıfatıyla yeniden İstanbul Adalet Sarayı Aile Mahkemesi’ne başvuran Nevin T. boşanma aşamasında olduğu Mehmet T.’den korunma talebinde bulundu. Mahkeme 1 aylık tedbiri kararı sona eren Mehmet T. hakkında 3 ay süreyle yeniden uzaklaştırma kararı verdi.

    Mahkeme Mehmet T.’nin 3 ay süreyle Nevin T.’ye yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve Nevin T.’nin ev ve çalıştığı işyerine yaklaşmamasına hükmetti.

    Mahkeme ayrıca gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan dayakçı koca Mehmet T.’nin tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.

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    Etiketler: kadına şiddet , gündem
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