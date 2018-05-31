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    Bu görüntü çok konuşuldu! Meğer geçen ay...

    Özden ATİK / İstanbul, DHA
    31.05.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nevin T.'yi sokak ortasında döverken, bir vatandaşın kafa atarak yere düşürmesinin ardından çevredekiler tarafından darp edilen Mehmet T.'nin görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu. Mehmet T. için geçtiğimiz ay, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

    Eşi Nevin T.'ye sokak ortasında şiddet uygulayınca kendisi de çevredeki vatandaşlar tarafından dövülen Mehmet T. dün akşam saatlerinde polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

    Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan Mehmet T.'nin ifadesinde, "eşiyle boşanmak için adliyeye geldiklerini ancak harç parası çıkışmadığı için geri döndüklerini, muhtarlıktan fakirlik kağıdı almak için yolda giderlerken eşinin telefonda konuştuğu arkadaşına, 'boşanıyorum artık' demesi üzerine öfkeye kapılarak eşine vurduğunu, bunun üzerine sokaktaki çok sayıda kişinin de kendisini darp ettiğini" söylediği öğrenildi.

    GEÇEN AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

    Savcılık, Mehmet T.'nin "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan Mehmet T. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, 26 Nisan'da 1 aylık evden uzaklaştırma tedbiri yönünde karar verildiği öğrenildi. Bu son olay üzerine Mehmet T. hakkında yeni bir tedbir kararı verilebileceği belirtildi.

    Sokak ortasında karısını döven kişiye çevredekilerden feci dayak
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    Karısını sokak ortasında dövdü... Çok zor kurtulduKarısını sokak ortasında dövdü... Çok zor kurtuldu

    Etiketler: kadına şiddet , ifade , gündem
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