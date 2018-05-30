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    Karısını sokak ortasında dövdü... Çok zor kurtuldu

    Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL )DHA)
    30.05.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Kağıthane'de tartıştığı eşini sokak ortasında vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek feci şekilde dövdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    EŞİNE CADDE ORTASINDA VURMAYA BAŞLADI

    Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Merkez Mahallesi'nde  saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı. Mehmet T. yere düşürdüğü eşine bir süre sonra elindeki rulo halindeki kağıtlarla vurmaya başladı. Kadına şiddet devam ederken çevredekiler harekete geçti.

    Karısını sokak ortasında dövdü... Çok zor kurtuldu

    OLAYI GÖREN BİR VATANDAŞ KOŞARAK KAFA ATTI

    Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.'ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.'yi tutarak kaçmasını engelledi.  Mehmet T. bir süre sonra tekrar ayağa kaldırıldı. Bir az önce kafa atan kişi tekrar kafa darbesiyle Mehmet T.'yi yere yıktı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonucunda dudağı patlayan Nevin T. ve eşi Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Saadabat Polis Merkezi'ne götürüldü.  

    KADIN "İMDAT" DİYE BAĞIRIYORDU

    Olayın görgü tanığı Mehmet Kaya, "Bir kişi burada kadını  dövüyordu. Yoldan geçen bir kişide koşarak eşini döven kişiye kafa attı. Vatandaşlar daha sonra eşini döven kişinin üzerine çullandı. Daha sonra polis ekipleri geldi, götürdü.  Şiddete kesinlikle karşıyız . Bir kadına sokak ortasında şiddet uygulanması çok ayıp. Kadın, 'polis imdat' diye bağırıyordu. Vatandaşlarda müdahale etti" dedi.

    Karısını sokak ortasında dövdü... Çok zor kurtuldu

    KADININ ÇIĞLIK SESLERİYLE DIŞARI KOŞTUK

    Ayşe Atasoy ise, "Biz çığlık sesleriyle dışarı çıktık. Dışarıda kadın yere yatmış şekilde bağırıyordu. Kendini korumaya çalışıyordu.  Hemen vatandaşlarımız da müdahale etti. Ramazan gününde böyle bir şiddetin olması kabul edilemez. Kadına şiddete hayır diyoruz" dedi.

    Etiketler: gündem
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