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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Datça'daki dolandırıcılık mağdurları konuştu: 'Ailece şok olduk, yaşlı rolü yapmışlar'

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Datça'daki dolandırıcılık mağdurları konuştu: 'Ailece şok olduk, yaşlı rolü yapmışlar'

MUĞLA Datça’da, filmlere bile konu olabilecek türden yaşanan dolandırıcılık olayının mağduru iki kız kardeş, başlarına gelenleri anlattı.

Muğla Datça'da 6 milyon değerindeki 5 araziyi sahte belgelerle 2,5 milyona satan iki yaşlı kadının da aralarında bulunduğu 14 kişilik şebeke çökertilirken, Manisa'da yaşayan Zeliha İplikçi ve İzmir'de oturan kız kardeşi Emsal Esin Kürşat, organize çetenin mağduru oldu.

Denize sıfır 3 bin metrekarelik 5 arazinin 24 Ocak ve 8 Şubat'ta sahte belgelerle satışının yapıldığı öğrenildi. Zeliha İplikçi, "Ailece şoke olduk. Çok organize bir çete. Yaşlı rolü yapmışlar. Kardeşimle küs değilim. Küs olmamama rağmen daha az konuşmak ve deşifre olmamak için küs rolü yaptıklarını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'FOTOĞRAFTA BAŞKALARI'

Yeni Asır'dan Nermin Uçtu'nun haberine göre; İplikçi, "Annem bir yıl önce vefat etmişti. Acımız yeni diye malları üzerimize bile almamıştık. Bu kişiler bir şekilde sahte kimliklerimizi yapıyorlar ve o kimliklerle PTT'ye gidip kardeşimin ve benim e-devlet şifremizi değiştiriyorlar. Muğla'da bir notere gidip annemin verasetinin orjinalini, İzmir'de adliyeden de ölen babamın veraset ilamlarının aslı gibi yapılmış halini alıyorlar.

İntikal ve 2019 yılı emlak vergilerini verip malları kendi üstlerine geçiriyorlar. Tapular da Zeliha İplikçi ve Esin Kürşat ismi yazıyor ama fotoğraflarda dolandırıcı iki yaşlı kadın var" diyerek başlarına geleni anlattı.

Diğer mağdur Emsal Esin Kürşat ise, dolandırıcıların çok kısa sürede yakalanmasından dolayı emniyet birimlerine teşekkür etti.

İnanılmaz olay... Küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun
İnanılmaz olay... Küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun!
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