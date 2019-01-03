CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kabulleri
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vietnam'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Tran Quang Tuyen'i, HÄ±rvatistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hrvoje Cvitanovic'i ve Ekvator Ginesi BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Moises Mba Nchama'yÄ± kabul etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Vietnam'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Tran Quang Tuyen'i kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen kabulde BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Tuyen, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu. Tuyen'in, eÅŸi, Ã§ocuklarÄ± ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ±nÄ± ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
HIRVATÄ°STAN BÃœYÃœKELÃ‡Ä°SÄ°'NÄ° AÄžIRLADI
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan daha sonra HÄ±rvatistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hrvoje Cvitanovic'i kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸen kabulde BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Cvitanovic, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu. Hrvoje Cvitanovic'in bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ±nÄ± ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
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EKVATOR GÄ°NESÄ° BÃœYÃœKELÃ‡Ä°SÄ°'NÄ° KABUL ETTÄ°
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan son olarak Ekvator Ginesi BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Moises Mba Nchama'yÄ± kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen kabulde, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nchama, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a gÃ¼ven mektubu sundu. Nchama'nÄ±n, bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensubunu ErdoÄŸan'a takdiminin ardÄ±ndan hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
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