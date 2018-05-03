Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği sürpriz isim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği sürpriz isim

    AA
    03.05.2018 - 07:44 | Son Güncelleme:

    Güney Kore'de temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayla' filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Evi’nde…
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Evi’nde…
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Evi’nde…
    • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Evi’nde…

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

    Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.
    Cumhurbaşkanı Erdoğanın kabul ettiği sürpriz isim
    'AYLA' FİLMİNİN KONUSU

    Yarım yüzyıl önce yaşanan gerçek bir öyküye dayanan, Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ölümde kurtardığı minik Ayla’nın hayatından kesitler sunan film, beyazperde de büyük ilgi görmüştü. Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıdı.

    1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.

    Ayla filminin oyuncuları kimler İşte Oscar Adayı Ayla’nın konusuAyla filminin oyuncuları kimler? İşte Oscar Adayı Ayla’nın konusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğanın kabul ettiği sürpriz isim
    'Ayla' filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim

    Güney Kore’ye Kanal İstanbul davetiGüney Kore’ye Kanal İstanbul daveti

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Ayla filmi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri