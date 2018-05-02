Güney Kore’ye Kanal İstanbul daveti

ÖZBEKİSTAN ziyaretini tamamlayıp Güney Kore’ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüştü. Sözlerine “Bu muhteşem parlamento binasında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum” diyerek başlayan Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi bağların ne kadar güçlü olduğunun tarihi bir gerçeklik olduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, verimli adımlar attıklarını, kararlar aldıklarını dile getirdi. Türkiye ve Güney Kore arasında 4 anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan, görüşmelerde savunma sanayiinde diğer birçok alanda bundan sonraki süreçte neler yapabileceği konularının üzerinde durduklarını söyledi. Erdoğan, hedeflerinin siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlarda bu ilişkileri daha da güçlendirmek olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, mevkidaşı Moon ile yaptığı görüşmelerde bu yönde ortak bir iradeye sahip olunduğunun görüldüğüne işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkelerin gerek Birleşmiş Milletler gerekse G20 gibi üyesi oldukları uluslararası forumlarda aktif roller üstlenmelerinin, küresel sorunların çözümüne de katkıda bulunduğunu vurguladı.

Türkiye ve Güney Kore'nin öncülüğünü yaptığı Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya (MIKTA) oluşumunun giderek güçlendiğinin altını çizen Erdoğan, geçen yıl MIKTA Parlamento Başkanlığı toplantısına Kore'nin katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘YILLIK TİCARET HACMİ POTANSİYELİN GERİSİNDE’

“Parlamentolar arası ilişkilerin, temasların yoğunlaştırılmasının inanıyorum ki çok büyük faydası olacaktır. Meclis Başkanımızın davetlisi olarak en yakın zamanda sizleri de ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Parlamentolar arası dostluk gruplarının gerçekleştirdikleri ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve beklentilerin iletilmesi çok önemli vesileler oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkelerimizin, yıllık 7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladığımız potansiyelin çok gerisinde. Onun için Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de çok sayıda mega projede Güney Kore'nin yer aldığına dikkati çekerek, “Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak” dedi.

KORE EVİ’NDE ÇAY

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın dünkü Seul temasları sırasında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, akşam yemeği öncesinde Kore Evi’nde çay ikram etti. Erdoğan ve Moon çifti bir süre yağmur altında bahçede yürüyüş yaptı. Kore Evi’nin girişinde ayakkabılarını çıkartarak terlik giyen iki lider ve eşleri, burada çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, mevkidaşı Moon tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Yemek öncesinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Yemeğe ‘Ayla’ filminin Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol da katıldı.

ORTAK AÇIKLAMADA ‘2023’ VURGUSU

TÜRKİYE ile Güney Kore tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda işbirliği yapmada mutabık kaldığı bildirildi. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İki lider, hükümetleri ve özel sektörleri arasında temas ve işbirliğinin arttırılması hususunda mutabık kalmışlardır.

İki lider, karşılıklı yarar ve işbirliği temelindeki ekonomik ilişkilerin kurumsal temelini daha da güçlendirmek için Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nda değişiklikler yapılması ve Deniz Taşımacılığı Anlaşması’nın bir an önce imzalanması üzerinde mutabık kalmışlardır.”

Açıklamada, iki liderin, Türk Hükümeti tarafından öncelik verilen ‘2023 Vizyonu’nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın işbirliğinde bulunma hususunda mutabık kaldığına vurgu yapıldı. Açıklamada, “Özellikle orta ölçekli güçte bir işbirliği mekanizması olarak ortaya çıkan MIKTA’yı daha da güçlendirme ve zirve düzeyine yükseltilmesi dahil MIKTA işbirliği seviyesini geliştirme yollarını ele alma hususunda anlaşmışlardır. G20’nin uluslararası ekonomik işbirliğindeki önemini teyit eden iki lider, G20 bünyesinde işbirliğini sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır” denildi.

YARIMADAYI NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRMA

Erdoğan’ın, 2018 Korelerarası Zirve’nin başarılı ev sahipliği için Moon’u tebrik ettiği ve tarihi nitelikteki ‘Kore Yarımadası’nda Barış, Refah ve Birleşme için Panmunjom Ortak Deklarasyonu’nun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanı Moon, Korelerarası Zirve vesilesiyle Güney ve Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nda bir daha savaş olmayacağını ilan ettiklerini ve uluslararası kamuoyunun işbirliğiyle barış, refah ve birlikte yaşama için yeni bir yol açmaya karar verdiklerini vurgulamıştır. İki lider, Korelerarası Zirve’nin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması, yarımadada kalıcı barışın tesisi ve Korelerarası ilişkilerde sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için önemli bir zemin hazırladığını takdirle not etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Kore Yarımadası’na, Kuzeydoğu Asya bölgesine ve dünya barış ve refahına katkı sağlayacak olan Kore Cumhuriyeti’nin yeni bir tarih sayfası açılmasına yönelik çabalarına verdiği tam desteği yinelemiştir.”

Güney Kore Lideri İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.

TÜRKİYE’YE SURİYE ÖVGÜSÜ

ORTAK açıklamada, iki liderin, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda işbirliği yapma hususunda da mutabık kaldıkları vurgulandı. Erdoğan ile Moon’un, Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu’daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu duyurulan açıklamada, “Suriye’deki ihtilafın kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Devlet Başkanı Moon, Türkiye’nin Suriye’deki insani krize çare bulunması ve ihtilafın çözüme ulaştırılması amacıyla gösterdiği çabaları büyük bir takdirle karşılamıştır” değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Moon’a Türkiye’yi ziyaret etmesi için davette bulunduğu, Devlet Başkanı Moon’un da Erdoğan’ın davetini memnuniyetle kabul ettiği kaydedildi.