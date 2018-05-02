Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Evi’nde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in daveti üzerine Başkent Seul'deki Kore Evi'nde çay ikramına katıldı. Programa Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un eşi Kim Jung-sook da katıldı.
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