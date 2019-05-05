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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.05.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasını aradı: 'Kanları yerde kalmadı, onların da hakkından geldik'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasını aradı: 'Kanları yerde kalmadı, onların da hakkından geldik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen ve bugün düzenlenen törenle memleketi Adana'da toprağa verilen piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın babası Cafer Erdoğan ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şehidin babasına başsağlığı dileklerini ileterek, ''Elhamdülillah kanları yerde kalmadı. Hemen anında 28 tanesini, bugün hatta 33 oldu, onların da hakkından geldik, geliyoruz, geleceğiz inşallah'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililerle, Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan ve İmamoğlu ilçesinde toprağa verilen piyade sözleşmeli er Mehmet Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

Sarıeroğlu, aileye taziyelerini ilettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, baba Cafer Erdoğan ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü
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"Kanları yerde kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şehidin babasına başsağlığı dileklerini ileterek, şöyle konuştu:
"Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim, yengemin de sabrını arttırsın inşallah. Bütün aileye sabırlar diliyorum, oradaki tüm cemaate de aynı şekilde bu sabır dileklerimi gönderiyorum. Elhamdülillah kanları yerde kalmadı. Hemen anında 28 tanesini, bugün hatta 33 oldu, onların da hakkından geldik, geliyoruz, geleceğiz inşallah. Allah sabırlar versin, sizler de dua edin. Bizler de dua ediyoruz. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah."

Baba Cafer Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız sağ olsun." dedi.

Hakkari'deki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu 3 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmış, şehitlerden Mehmet Erdoğan, bugün memleketi Adana'da toprağa verilmişti.

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