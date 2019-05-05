Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
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