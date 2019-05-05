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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.05.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Şehit sözleşmeli er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit sözleşmeli er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için memleketi Afyonkarahisar’da tören düzenlendi. Eşinin tabutuna sarılan şehidin eşi Hacer Akkuş, “Sizi sevindirmeyeceğim. Bir aslanım daha var” diyerek gözyaşı döktü.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki Çalışlar köyünde tören düzenlendi.

Tören öncesi şehidin naaşı eşinin kaldığı eve getirildi. Burada eşi ile yakınlarından helallik alınmasının ardından şehit Akkuş, baba ocağına getirildi. Baba Zafer ve anne Ayşe Akkuş’un güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, okunan duaların ardından Akkuş’un naaşı sevenlerinin omuzlarında tören alanına getirildi. Şehidin 3 aylık bebeği Bora Efe de babasının aldığı askeri üniformayı giyerek cenazeye katıldı.

Şehit sözleşmeli er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı
"Hiçbir zaman bu ülkeyi bölemeyeceksiniz"

Eşinin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna tekrar sarılan Hacer Akkuş, bir aslan daha yetiştirdiğini ve teröristleri sevindirmeyeceğini belirterek, “Şehitler ölmez vatan bölünmez. Hiçbir zaman bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bir aslanımı yitirdim, bir aslan daha büyütüyorum. Aslanım bir tane daha aslan bıraktı öyle gitti. Sizi hiçbir zaman güldürmeyeceğiz, gülmeyeceksiniz. Bizim bir tanemiz giderse bin tanemiz gelir. Allah büyük, bizim canımız yandı, senin de canın yanacak inşallah” dedi.

Şehit sözleşmeli er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Acılı eşin sözleri tören alanında bulunan herkesi duygulandırırken, tabutun başında bekleyen askerlerin de ağladığı gözlendi.

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