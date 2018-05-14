CHP'den İsrail'e sert sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Ortadoğu'dan acı haberler geldiğini belirten Tezcan, "Filistin'de İsrail'in bir kanlı saldırısıyla karşı karşıyayız. Gazze'de binlerce vatandaşın İsrail'in saldırısı sonucu yaralandığını 37 insanın öldürüldüğünü acı bir şekilde öğrendik. Gazze'de katliam var. Bu katliamı kınıyoruz. İnsanlık açısından bir büyük ayıp yaşanıyor. Bir büyük utanç tablosu. Ortadoğu yine provokasyonların beşiği, masum insanların kanının akıtıldığı egemenlerin Ortadoğu'yu paylaşma kavgası içerisinde masum insanların zulme uğradığı bir coğrafya. Bin 700 yaralı en son gelen haber. 500 kişi mermiyle yaralanmış. En son 37 ölü olduğu haberini aldık kaç olacak bilemiyoruz. Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor. Trump ve İsrail Ortadoğu' nun bağrına bir hançer saplamıştır.Bu uygulamalar barışa değil çatışmaya savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır. Ortadoğu barışını bir kere daha bağrından hançerlemiştir. Trump'ın maceracı tutumu ve İsrail'in onunla ittifakı Ortadoğu'da yeni bir çatışma alanı oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

" Trump'ın Amerikan ve İsrail hükümetlerinin bu kanlı katliamdan vazgeçmesi ve barışı tesis için olumlu adımlara atmasını bekliyoruz"



Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Filistin ve İsrail sorununda çözüm Filistin ve İsrail'in bağımsız devlet olmasıdır . İki devletli çözümdür. Ne yazık ki bu adım Trump'ın büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı ve adımı Ortadoğu'da Filistin'de barışı tesis edecek olan iki devletli çözümün bağrına saplanmış hançerdir. Filistin ve İsrail egemen bağımsız iki ayrı devlet olmalıdır. Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olmalıdır. Türkiye süreçte çatışmaları önleme konusunda etkin bir pozisyon alma noktasında geç kalmıştır. Hükümet Ortadoğu'da problemleri çözme konusunda sorunu çözecek etkili adres olmaktan ne yazık ki çıkmıştır. Türkiye'de hükümetin daha etkin pozisyon alması ihtiyacı çok acildir. İki devletli çözümde bütün dünya kamuoyu BM ve uluslararası kuruluşlar derhal bu çatışmayı ortadan kaldıracak ve Filistin sorununu çözecek barış odaklı adımları atmak zorundadır. Türkiye önümüzdeki süreçte Ortadoğu'da bütün çatışma süreçlerinde barışın temsilcisi olan etkin bir aktör olarak rol almak zorundadır. Filistin'deki bu katliamı kınıyoruz. Trump'ın Amerikan ve İsrail hükümetlerinin bu kanlı katliamdan vazgeçmesi ve barışı tesis için olumlu adımlara atmasını bekliyoruz."

"Pazar günü MYK ve PM Toplantımız olacak"



Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, milletvekili aday listeleriyle ilgili soru üzerine Tezcan, "Çok yoğun bir çalışma devam ediyor. Aday adaylarımızın başvurularını aldık. 5 genel başkan yardımcısı aday adaylarıyla doğrudan mülakat yaptılar onların raporlarını aldılar. Bölgedeki sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kanaat önderlerini arıyoruz. Bölgelerin özelliklerini ihtiyaçlarını tespit etmek aday adayları noktasında değerlendire yapmak üzere görüşmeler devam ediyor. İl örgütlerinin görüşlerini sorduk. İl, ilçe, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte değerlendirmeler yapıp bölge dengelerini ifade eden il görüşlerini genel merkezimize gönderiyorlar. Kapalı zarflarda geliyor. Bugün ve yarın tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde adayları listeleri şekillenecek. Hafta sonunu bulur şekillendirme. Pazar günü MYK ve PM Toplantımız olacak. Orada listelerimiz son şeklini alıp Pazartesi günü de YSK' ya vereceğiz" açıklamasında bulundu.



CHP'nin propaganda kitapçığında Osmanlı vurgusu ve Abdülhamit konusunda ifadelerin yer aldığının hatırlatılması üzerine Tezcan, "CHP tarihi çarpıtan, tarihle kavga eden ülkenin geçmişiyle bugününü kavga ettiren tarih anlayışına her zaman karşı çıkmıştır. Bundan sonra da karşı çıkmaya devam edecektir. Ne Abdülhamit'i ne cumhuriyeti reddederiz.Biz Osmanlı ile Selçuklu ile Türkiye Cumhuriyeti ile bir büyük ve bütün tarihin parçasıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim bildirgemiz tamamlandı"



CHP'nin seçim beyannamesiyle ilgili soru üzerine Tezcan, "Seçim bildirgemiz tamamlandı. 24 Mayıs günü Congresium 'da hem aday tanıtımını hem seçim bildirgemizi tanıtacağız. CHP nasıl ki 2015 7 Haziran seçimlerindeki seçim bildirgesiyle ezberleri bozup iktidarın bile kötü taklit zorunda kaldığı bir ciddi seçim bildirgesi hazırlamışsa yine öyle bir seçim bildirgesi hazırladı arkadaşlarımız. Ekonomik sorunları çözen Türkiye'nin 5 temel sorununu çözen ekonomi. demokrasi. eğitim, toplumsal barış ve dış politika eksenindeki 5 temel sorunun nasıl çözüleceğini çok net anlatan, ücretli dar gelirli esnaf çiftçi emekli işçi memur çalışan öğrencilerin gençlerin somut sorunlarına güncel somut akılda kalan çarpıcı öneriler içeren güzel bir seçim bildirgesi hazırladık" ifadelerini kullandı.

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