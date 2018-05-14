Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz.



13 Aralık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs konulu kararlar ABD’nin attığı bu gayrimeşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğini göstermiştir. ABD yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD yönetimine ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta olduğu katliamı lanetliyoruz.



Filistin meselesi kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça, Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe, ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrar mümkün olacaktır. Ülkemiz bundan sonra da barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışmaya devam edecektir."

KALIN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından İsrail’e tepki gösterdi. Kalın, "Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur" mesajını paylaştı.

İşte utanç tablosu.

Filistin’de onlarca insan katlediliyor.

Onlar şarkı söylüyor. pic.twitter.com/JgtN0pbAGk — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 14 Mayıs 2018

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