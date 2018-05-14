Öfke büyüyor! Fotoğraflar az önce geldi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın karşı çıkmasına rağmen ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı bugün uygulamaya koyuluyor. İsrail'in Kudüs kentinde yapılacak tören ve kutlamalar nedeniyle güvenlik alarmı verildi.
ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Tel Aviv’den taşınan ABD Büyükelçiliği bugün Kudüs’te açılıyor. İsrailliler kutlama planlarken, Filistinliler bugün büyük halk yürüyüşlerine hazırlanıyor.
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