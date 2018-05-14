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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
14.05.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Son dakika! Dünyayı ayağa kaldıran tören

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Son dakika! Dünyayı ayağa kaldıran tören

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının ardından, Kudüs'te yeni büyükelçiliğin resmi açılış töreni yapıldı.

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  • Bir yanda katliam Bir yanda tören...
  • Bir yanda katliam Bir yanda tören...
  • Bir yanda katliam Bir yanda tören...
  • Bir yanda katliam Bir yanda tören...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Kudüs'teki büyükelçiliğin resmi olarak açıldığını deklare etti. 

Yerel kaynaklar, İsrail askerinin ateş açması sonucu Gazze'de 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 448 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını aktardı. Toplamda yaralı sayısının en az 1693 olduğu belirtiliyor.

Yeni Büyükelçilik binasının açılışı, İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümüne denk gelmesi için öne alınmıştı.

Törene Ivanka Trump ve Jared Kushner'in dışında, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da katıldı. 

4 Cumhuriyetçi senatöre karşın, Demokratlardan hiçbir senatörün törende yer almaması ise dikkat çekti. Törene davet edilen 86 ülkenin büyükelçiliğinden sadece 32'si büyükelçi veya diplomat düzeyinde katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçiliğin açılışı için hazırlanan görüntülü mesajında, İsrail'in kuruluşundan beri Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek, "İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir." dedi.

"İsrail'in başkenti Kudüs'tür." diyen Trump, bununla birlikte Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduklarını dile getirdi.

Trump ayrıca, Filistin ile İsrail arasında kalıcı bir barıştan yana olduklarını kaydederek, "ABD kalıcı barışın sağlanmasına sadık kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

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İsrail askeri ateş açıyor... Korkunç kareler
İsrail askeri ateş açıyor... Korkunç kareler!

AB TEPKİ GÖSTERDİ; ÇOĞU KATILMADI

Avrupa Birliği, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına itiraz etmişti. Bu nedenle çoğu AB ülkesinin büyükelçisi törene katılmadı. 

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin kararının kutlanması gerektiğini söyledi ve diğer ülkelere de Trump'ın kararını takip etme çağrısı yaptı.

Filistin Lideri Mahmud Abbas da büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararını "yüzyılın tokatı" olarak tanımladı.

Son dakika Dünyayı ayağa kaldıran tören

Trump, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında video yoluyla konuşma yaptıABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı sırasında video yoluyla konuşma yaptı. Kudüs'teki büyükelçilikteki kalabalığa seslenen Trump, konuşmasında 'ABD bölgede kalıcı bir barış anlaşmasını sağlamaya sadık olmayı sürdürüyor' dedi.
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