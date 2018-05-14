Son dakika! Dünyayı ayağa kaldıran tören
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının ardından, Kudüs'te yeni büyükelçiliğin resmi açılış töreni yapıldı.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Kudüs'teki büyükelçiliğin resmi olarak açıldığını deklare etti.
Yerel kaynaklar, İsrail askerinin ateş açması sonucu Gazze'de 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 448 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını aktardı. Toplamda yaralı sayısının en az 1693 olduğu belirtiliyor.
Yeni Büyükelçilik binasının açılışı, İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümüne denk gelmesi için öne alınmıştı.
Törene Ivanka Trump ve Jared Kushner'in dışında, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da katıldı.
4 Cumhuriyetçi senatöre karşın, Demokratlardan hiçbir senatörün törende yer almaması ise dikkat çekti. Törene davet edilen 86 ülkenin büyükelçiliğinden sadece 32'si büyükelçi veya diplomat düzeyinde katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçiliğin açılışı için hazırlanan görüntülü mesajında, İsrail'in kuruluşundan beri Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek, "İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir." dedi.
"İsrail'in başkenti Kudüs'tür." diyen Trump, bununla birlikte Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduklarını dile getirdi.
Trump ayrıca, Filistin ile İsrail arasında kalıcı bir barıştan yana olduklarını kaydederek, "ABD kalıcı barışın sağlanmasına sadık kalmaya devam ediyor." diye konuştu.
AB TEPKİ GÖSTERDİ; ÇOĞU KATILMADI
Avrupa Birliği, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına itiraz etmişti. Bu nedenle çoğu AB ülkesinin büyükelçisi törene katılmadı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin kararının kutlanması gerektiğini söyledi ve diğer ülkelere de Trump'ın kararını takip etme çağrısı yaptı.
Filistin Lideri Mahmud Abbas da büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararını "yüzyılın tokatı" olarak tanımladı.
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