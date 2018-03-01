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    CHP'den Güneş gazetesine satılan daire için ilk açıklama

    İHA
    01.03.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her şeyi şeffaf, çocuklarının her şeyi şeffaf, kendisinin ailesinin, oğlunun her şeyi şeffaf" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızına ait dairenin satılmasına ilişkin açıklamada bulunan Özkoç, "Zeynep Kılıçdaroğlu mütevazi şekilde 'oranın karşılığı yüz bin dolardır. Veren olursa satarım' dedi. Manşet atan gazetelerimizden bir tanesi yüz bin doları verdi, Zeynep Kılıçdaroğlu da evi sattı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her şeyi şeffaf, çocuklarının her şeyi şeffaf, kendisinin ailesinin, oğlunun her şeyi şeffaf" ifadelerini kullandı.

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    Özkoç, "28 Şubat en büyük mağdurlarından bir tanesi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Genel Başkanımız Kemel Kılıçdaroğlu ile ilgili o dönemde çeşitli iftiralar atılmıştır, Aslı olmayan iftiralar atılmıştır. Bu iftiralarla ilgili Genel Başkanımız mahkemeye başvurmuştur. Mahkemeye başvurduktan sonra Yargıtay bu konuyla ilgili Başbakanlığa tazminat davası açma yolunu açmıştır" şeklinde konuştu.
    Erken seçim ile ilgili Özkoç, "Biz seçime hazırız. Milletimizle birlikte bir güç birliği oluşturarak, bu kirli ittifakı yeneceğiz, yenmek için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

    Özkoç, sandık güvenliği ile ilgili soruya, "Alt komisyon sadece bir gün değerlendirmiştir. Dün yapılan MYK'da Genel Başkanımız bir komisyon oluşturarak, Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel, Lale Karabıyık arkadaşlarımızla bir komisyon oluşturmuştur. İttifak içinde olan değil, muhalefet partilerini ziyaret edip, seçim güvenliği ile ilgili Türkiye'nin itibarını zedelemeyecek, millet iradesinin sandıktan girdiği gibi çıkmasını sağlayacak bir ilkesel birliktelik oluşturulabilir mi, bunun alt zeminini araştıracaklar. Daha sonra bu arkadaşlarımız verdiği rapor doğrultusunda gerek görülürse ittifak partisi, karşımızda olan AKP ve MHP liderleri de hem siyasi parti düzeyinde hem de yöneticileri düzeyinde görüşme sağlanabilir" dedi.

    Etiketler: CHP , daire , zeynep kılıçdaroğlu , son dakika
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