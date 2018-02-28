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Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daireyle ilgili flaş gelişme

DİNÇER GÖKÇE
28.02.2018 - 20:59 | Son Güncelleme:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerine ilişkin tartışmalara konu olan Ataşehir'deki daire ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in edindiği bilgilere göre, Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş Gazetesi'nin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

Son dakika... Kılıçdaroğlunun kızına ait olan daireyle ilgili flaş gelişmeCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan Buz Rezidans’taki ev ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Zeynep Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti. 

Kılıçdaroğlu da daire için “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız.” demişti.

DAİRE 100 BİN DOLARA SATILDI

Hürriyet'in edindiğindiği bilgilere göre, Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş Gazetesi'nin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemleri saat 16.00'da tamamlandı. 

Son dakika... Kılıçdaroğlunun kızına ait olan daireyle ilgili flaş gelişme

GÜNEŞ GAZETESİ ‘EVİ BİZE SATIN’ DEMİŞTİ

Bir süre önce Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini haberleştirmiş ve “100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz” manşetini atmıştı. 

Ayrıntılar geliyor...

 

Ahmet Hakan yazıyor... O daireyi 100 bin dolara vermeye hazır Kemal BeyAhmet Hakan yazıyor... O daireyi 100 bin dolara vermeye hazır Kemal Bey

Etiketler: kemal kılıçdaroğlu , zeynep kılıçdaroğlu , daire
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