CHP'den Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesini eleştirerek, “Milletimizi kışkırtacak, bölecek bir girişimde bulundu. Bu zat yaptığının sorumluluğunu alıp görevinden istifa etmelidir” dedi. Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası özetle şunları söyledi:
BASİT BİR ZİYARET DEĞİL
“MİLLETİMİZ ebedi önderini anmak için Anıtkabir’e koşarken, bir gün önce onun kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şu an başında bulunan zat, milletimizi kışkırtacak, bölecek bir girişimde bulundu. Azılı bir Atatürk düşmanı, Yunan muhibbi fesli Kadir’i ziyarete koştu. Bu ziyaretin fotoğraflarını da tam da 10 Kasım’da basına servis ettirdi. Bu ziyaret, basit bir hasta ziyareti olarak kabul edilemez. Burada açık bir mesaj, açık bir meydan okuma vardır. Burada kutuplaştırma vardır. Bu zat yaptığının sorumluluğunu alıp görevinden bir an önce istifa etmelidir. Bu zat istifa etmezse kendisini buraya atayanlar tarafından görevden alınmalıdır.
TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA YOK
Hafta sonu Hakkâri Şemdinli’de 7 Mehmetçiğimizi, Şırnak’ta da bombalı saldırıda iki Mehmetçiğimizi şehit verdik. Hakkâri’de de önce arızalı mühimmat patlaması denilmişti. Daha sonra mühimmat deposunun patladığı belirtilen, sanki burada bir terör saldırısını kasteden bir açıklama var. Milli Savunma Bakanlığı’nın hatalı mühimmat patlaması ile ilgili açıklaması web sayfasında duruyor. AKP Genel Başkanı’nın yaptığı açıklama da orada duruyor. Ortada vatandaşlarımızı, şehitlerimizin, yaralılarımızın ailelerini tatmin edici bir açıklama yok. Burada da sorumlu belli. O da tek adam parti rejiminde olduğu gibi icranın başında olan saray.
NE İSTESE KABUL ETTİRİR
AKP Genel Başkanı, Fransa’ya uçmadan önce ABD’nin teröristlere ödül koymasıyla ilgili ‘Arka planda nasıl iş tuttuğunuzu biliyoruz’ dedi. Ondan sonra kalktı Elysee Sarayı’nda, ABD yönetiminin başı olan Trump’la kucaklaşarak etrafa gülücükler dağıttı. Yani, biliyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Adam istedi oval ofisine 24 saatte papazı gönderdi. Bu saatten sonra ne derse desin Trump şunu biliyor; size ne isterse kabul ettirecektir. Uçan sarayınızla gittiğiniz ülkelerde, sofralarda bundan sonra Trump’la birlikte gülücük dağıtmak dışında başka bir şey yapamazsınız.
RAKAMLAR ÖRTÜŞMÜYOR
AKP Genel Başkanı diyor ki, ‘Et fiyatı refah arttığı için arttı’. Bu kadarı milletle açık açık alay etmektir. Atama Tarım Bakanı çıkmış, ‘Tercihlerimizi balık ve tavuk yönünde kullanırsak hiçbir sıkıntı olmaz’ demiş. 2017 yılında 27 milyon vatandaş iki günde bir, bir kap et yemeğini masasına koyamıyor. Millet bayramdan bayrama et yiyebiliyor. Konkordato iflas sarmalı işsizliği arttırıyor.
Otobüsler yolcudan fazla gıda taşıyor. İnsanlar köylerinden gıda maddelerini getirtiyorlar. TÜİK’in enflasyonuyla dünyanın en pahalı ilk on ülkesi arasına girmiştik ama milletimizin mutfağındaki yangın daha fazla. Kendimiz de fiyatlara baktık, en çok kullanılan maddelerin fiyatlarını çıkarttık. Açıklanan enflasyonla, bizim belirlediklerimiz arasında farklar var. Bu fiyatlar gerçek durumu yansıtmıyorsa çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yapılan ayarlamalar da yetersiz kalacaktır.”
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