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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
13.11.2018 - 08:45, Son Güncelleme:

CHP'den Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'den Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesini eleştirerek, “Milletimizi kışkırtacak, bölecek bir girişimde bulundu. Bu zat yaptığının sorumluluğunu alıp görevinden istifa etmelidir” dedi. Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası özetle şunları söyledi:

BASİT BİR ZİYARET DEĞİL

“MİLLETİMİZ ebedi önderini anmak için Anıtkabir’e koşarken, bir gün önce onun kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şu an başında bulunan zat, milletimizi kışkırtacak, bölecek bir girişimde bulundu. Azılı bir Atatürk düşmanı, Yunan muhibbi fesli Kadir’i ziyarete koştu. Bu ziyaretin fotoğraflarını da tam da 10 Kasım’da basına servis ettirdi. Bu ziyaret, basit bir hasta ziyareti olarak kabul edilemez. Burada açık bir mesaj, açık bir meydan okuma vardır. Burada kutuplaştırma vardır. Bu zat yaptığının sorumluluğunu alıp görevinden bir an önce istifa etmelidir. Bu zat istifa etmezse kendisini buraya atayanlar tarafından görevden alınmalıdır.

TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA YOK

Hafta sonu Hakkâri Şemdinli’de 7 Mehmetçiğimizi, Şırnak’ta da bombalı saldırıda iki Mehmetçiğimizi şehit verdik. Hakkâri’de de önce arızalı mühimmat patlaması denilmişti. Daha sonra mühimmat deposunun patladığı belirtilen, sanki burada bir terör saldırısını kasteden bir açıklama var. Milli Savunma Bakanlığı’nın hatalı mühimmat patlaması ile ilgili açıklaması web sayfasında duruyor. AKP Genel Başkanı’nın yaptığı açıklama da orada duruyor. Ortada vatandaşlarımızı, şehitlerimizin, yaralılarımızın ailelerini tatmin edici bir açıklama yok. Burada da sorumlu belli. O da tek adam parti rejiminde olduğu gibi icranın başında olan saray.

NE İSTESE KABUL ETTİRİR

AKP Genel Başkanı, Fransa’ya uçmadan önce ABD’nin teröristlere ödül koymasıyla ilgili ‘Arka planda nasıl iş tuttuğunuzu biliyoruz’ dedi. Ondan sonra kalktı Elysee Sarayı’nda, ABD yönetiminin başı olan Trump’la kucaklaşarak etrafa gülücükler dağıttı. Yani, biliyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Adam istedi oval ofisine 24 saatte papazı gönderdi. Bu saatten sonra ne derse desin Trump şunu biliyor; size ne isterse kabul ettirecektir. Uçan sarayınızla gittiğiniz ülkelerde, sofralarda bundan sonra Trump’la birlikte gülücük dağıtmak dışında başka bir şey yapamazsınız.

RAKAMLAR ÖRTÜŞMÜYOR

AKP Genel Başkanı diyor ki, ‘Et fiyatı refah arttığı için arttı’. Bu kadarı milletle açık açık alay etmektir. Atama Tarım Bakanı çıkmış, ‘Tercihlerimizi balık ve tavuk yönünde kullanırsak hiçbir sıkıntı olmaz’ demiş. 2017 yılında 27 milyon vatandaş iki günde bir, bir kap et yemeğini masasına koyamıyor. Millet bayramdan bayrama et yiyebiliyor. Konkordato iflas sarmalı işsizliği arttırıyor.

Otobüsler yolcudan fazla gıda taşıyor. İnsanlar köylerinden gıda maddelerini getirtiyorlar. TÜİK’in enflasyonuyla dünyanın en pahalı ilk on ülkesi arasına girmiştik ama milletimizin mutfağındaki yangın daha fazla. Kendimiz de fiyatlara baktık, en çok kullanılan maddelerin fiyatlarını çıkarttık. Açıklanan enflasyonla, bizim belirlediklerimiz arasında farklar var. Bu fiyatlar gerçek durumu yansıtmıyorsa çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yapılan ayarlamalar da yetersiz kalacaktır.” 

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Ziyaret açıklaması
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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