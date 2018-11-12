Ziyaret açıklaması
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, “Keşke Yunan galip gelseydi” sözüyle tepki çeken Kadir Mısıroğlu’nu ziyaretiyle ilgili Diyanet’ten açıklama geldi.
Açıklamada “Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Ziyaret 9 Kasım’da saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir” denildi. Söz konusu ziyarete CHP’liler başta olmak üzere birçok çevre tepki göstermişti.
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