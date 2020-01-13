Büşra isminin anlamı nedir? Büşra ne demek

Kızlar için tercih edilen Büşra ismi, müjde sevinçli haber anlamına gelmektedir. Kız bebeklere verilen Büşra ismi sevinçli haber, iyi haber, müjde, güzel haber anlamı ile kullanılmaktadır. Bebeğin gelişini müjdeli haber olarak görenlerin tercih ettiği isim olmaktadır.

Büşra Ne Demek?

Büşra ismi Arapça kökenli isimler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu isim sözlüğüne göre Büşra ismi müjde, sevinçli haber anlamına gelmektedir. Arapça kökenli ve kız ismi olduğuna da isim sözlüğünde yer almaktadır.

Büşra İsminin Karakter Özellikleri

Duygusal oluşu en belirgin özelliğidir. Karar alma konusunda da duygusallığı etkili olmaktadır. Önsezileri son derece yüksektir. Pozitif karakteri baskın olması sayesinde en kötü durumlarda bile umutla yaklaşmaktadır. İşlerini yavaş yavaş sağlama alarak yapmaktadır. Olayları kolayca algılar ve mantık çerçevesinde analiz eder. Hayal kurmayı çok seven hayalperest bir yapısı vardır. Kararsızlık ise yaşamının bir parçası haline gelmiştir.

Büşra ismi Kur'anda Bakara Suresi başta olmak üzere birçok ayette geçmektedir. Arapça kökenli olan isim bu ayetlerde müjde, müjdeli haber anlamları ile geçmektedir.