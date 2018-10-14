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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.10.2018 - 01:09, Son Güncelleme:

'Bugün ihtiyacımız olan huzurdur, adalettir'

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'Bugün ihtiyacımız olan huzurdur, adalettir'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katıldı. Kılıçdaroğlu, “Demokrasi, eğitim, adalet, ekonomi, toplumsal ve bölgesel barış gibi ülkemizin ve bölgenin yaşadığı temel sorunları çözebilme ihtiyacını duyduğumuz ne varsa Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretisinde bulabiliriz. Bugün ihtiyacımız olan huzurdur, adalettir” dedi.

CHP Lideri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Çilehane’deki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen 55’inci Ulusal, 29’uncu Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu kültürde zalim yok, adalet vardır. Bu kültürde ötekileştirme yok, 72 milleti bir görme vardır. Bu kültürde cehalet yok, ilimle gidilen yol, erdem vardır. Bu kültürde karanlık yok, aydınlanma vardır. 'Eğer bir yeri karanlık görüyorsan bil ki perde senin gözündedir.' diyor Hacı Bektaş-ı Veli. Öze dönmeyi, özü sorgulamayı öğretiyor bize. Özetle, bu kültürün özünde insan var" diye konuştu.

EN BÜYÜK DÜŞMAN YALANCILIK
Hacı Bektaş Veli'nin gönül dostu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bugün Hacı Bektaş'ın öğretisinde evrensel değerlerin tümünü bulabiliriz. Demokrasi, eğitim, adalet, ekonomi, toplumsal ve bölgesel barış gibi ülkemizin ve bölgenin yaşadığı temel sorunları çözebilme, ihtiyacını duyduğumuz ne varsa Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisinde bulabiliriz. Örneğin, 'İnsanoğlunun en büyük düşmanları yalancılık, boğazına düşkünlük, mal ve mevki hırsı, gıybet, edepsizlik, hıyanet ve hakkı inkardır' diyor. Yalan söyleyen, boğazına düşkün, mal ve mevki hırsına kendisini kaptırmış yöneticilerin elinde bir ülkenin harap ve bitap düşeceğinin uyarısıdır bu hikmetli sözler.”

YOKSULLUĞU YÖNETME, YOKSULLUĞU YEN
“Yine Hacı Bektaş-ı Veli, 'Çalışmadan geçinen bizden değildir.' diyor. Bu sözün günümüzde iki karşılığı var. Birincisi çalışmadan geçinen, oturdukları yerden servetlerine servet katanlara karşı bir reddiyeyi içerir. İkincisi ise yoksulluğu yenmek yerine yoksulluğu yönetmeyi amaçlayan bir anldayışın sömürdüğü geniş halk kesimlerini uyanışa davet eder. Yani, çalışma hakkı elinden alınan, üretmeyen, üretmesi için gereken imkanlardan mahrum bırakılan kesimleri kucaklamaktadır Hacı Bektaş-ı Veli.”

ETNİK-MEZHEPSEL AYRIM YAPMA
“Hiçbir insanı ve milleti ayıplamayan Hacı Bektaş-ı Veli, 'Dili, rengi, dini ne olursa olsun, iyiler iyidir.' diyerek etnik ve mezhepsel her türlü ayrımı reddeder. Bugün yapmamız gereken budur. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyilerin iyi olduğuna inanmak ve iyilerin peşinden gitmek hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bugün ihtiyacımız olan aslan ve ceylanı hünkarın kucağında buluşturan huzurdur, adalettir. Yolu hak, hukuk, eşitlik, emeğe saygı ve hakça paylaşım gibi temel ilkeler etrafında bir araya gelebilmek, erdemli toplumu inşa etmektir. Güzellikleri nerede yitirdiysek arayıp bulmalıyız. İlk bakacağımız yer Ahmed Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hoca Nasreddin'in, Pir Sultan'ın, Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretileridir. Onların aşk ve sevgi ırmağında yıkanmaktır."  

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