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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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16.01.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

"Bana gülümsüyordu alıp evime götürdüm" demişti... İstenen ceza belli oldu

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İstanbul, Kadıköy'de Karikatürist Oğuz Aral'ın ünlü karakteri Avanak Avni heykelini çalan şüpheli hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin Avanak Avni heykelinin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve alıp evine götürdüğünü söylediği belirtildi.

Karikatürist Oğuz Aral’ın ünlü karakteri Avanak Avni heykelini çaldığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli Gökmen T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gökmen T.’nin 13 Aralık 2018 tarihinde saat 03.00 sıralarında müşteki Fuat Kalyoncu’nun yetkilisi olduğu Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ne ait olan ve Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere caddesinde Karikatür Evi’nin karşısındaki kaldırımda sergilenen ‘Avanak Avni’ adli heykeli bileklerinin üstünden keserek çaldığı anlatıldı.

HEYKEL EVİNİN ÖNÜNDE BULUNDU''

Şüphelinin heykeli ikametine götürdüğü belirtilirken, heykelin şüphelinin ikamet ettiği Şişli’deki evinin giriş merdivenlerinin önünde ele geçirildiği kaydedildi.

ŞÜPHELİDEN ŞAŞIRTAN SAVUNMA: “HEYKEL BANA GÜLÜMSEDİ”

Şüphelinin ifadesinde, heykelin hoşuna gittiği için para kazanmak maksadıyla çaldığını söylediği belirtildi. Mahkeme sorgusunda ise, Avanak Avni heykelini gördüğünde heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve içinden gelen bir sesin ‘Al bunu evine götür’ dediğini, heykeli alıp evine götürdüğünü beyan ettiği vurgulandı.

Şüpheli Gökmen T.’nin ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy'de bulunan Karikatürist Oğuz Aral’ın ünlü karakteri Avanak Avni heykeli 13 Aralık 2018 tarihinde çalınmıştı. Heykel, şüphelinin ikamet ettiği Şişli’deki evinin girişinde ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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