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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.01.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu telefonuna indirsin

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, “Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için ‘Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık. Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin” dedi.

 “Sporla Kal Güvende Kal Projesi”yle ilgili etkinlikte konuşan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi 2019’da çok daha üst noktaya taşımanın önemini vurgulayarak, “Tedbir aldık, sonuç aldık ama uyuşturucu meselesi boş bırakmaya gelmez. Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım” dedi. Soylu, “Narko-rehber” ve “Narko-tır” gibi projelerle önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de hatırlattı. 

Dünyadaki uyuşturucu arzında büyük artış olduğuna işaret eden Soylu, uyuşturucunun coğrafi konumu itibarıyla Türkiye üzerinden doğu ve batı arasında transfer edildiğini anlattı. 2018 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre Avrupa Birliği erken uyarı sistemine dahil sentetik uyuşturucu madde tipi sayısının 670 olduğunu belirten Soylu, bunların yüzde 70’inin son 5 yıl içinde listeye dahil edildiğini bildirdi.

“’Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık” “Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için ‘Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık” diyen Soylu, “Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Henüz bu bir başlangıç ama sayı halen çok az. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin. Bildirdiği andan itibaren çok kısa süre içerisinde emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır. Gördüğü şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden bize bildirsin” açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, “Narko-rehber” ve “Narko-tır” gibi projelerle önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de hatırlattı.

“UYUŞTURUCU KONUSUNDA HER BİRİMİZİN PANİK HALİNDE OLMASI LAZIM”

Uyuşturucu terörüyle karşı karşıya olunduğunu ve buna karşı topyekun mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım. Narkolog Projesi ortaya koyduk. Son 6 ayda 7 bine yakın uyuşturucu kullanan insanla yüz yüze anket gerçekleştirdik. Maalesef uyuşturucunun kullanım alanları sıralamasında ilk sırayı yüzde 40,7 ile insanların kendi evleri alıyor. İkinci yer yüzde 24,6 ile metruk binalar.” Gençlere de uyarılarda bulunan Soylu, “En kıymetlimiz sizlersiniz. Onun için genç nüfusumuzu bizim bir avantajımız değil, bu melanetlerle karşı karşıya bırakıp dezavantajımız haline getirmeye sizler de fırsat vermeyin” şeklinde konuştu.

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