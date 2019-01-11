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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Emine Erdoğan’dan gençlere çağrı: Bağımlılıkların esiri olmayın

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Emine Erdoğan’dan gençlere çağrı: Bağımlılıkların esiri olmayın

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gençlere seslenerek, “Özgürlük adı altında size sunulan köleliklerin farkına varın. Ruhunuzu, aklınızı, bedeninizi, sizi uyuşturan, yok eden şeylere teslim etmeyin. Gerçek özgürlük bağımlılıklardan azade olmaktır” dedi. 

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü, ‘Sporla Kal Güvende Kal Projesi’nin üçüncü buluşması dün, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile RTGD Başkanı Şebnem Bursalı katıldı.

KÖLELİKLERİN FARKINA VARIN

Gençlere, “Bağımlılıkların esiri olmayın” çağrısında bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bugün uyuşturucu denen toplumları çökertmek için tasarlanmış zehir, ihracat pazarı en çok olan birkaç ürünün içinde yer almaktadır. Buradan sağlanan gelir, kanlı terör örgütlerinin finansmanını sağlamakta. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ denilen şeylerin bir silah mermisine dönüşebileceğini, bir çocuğun anne ve babasını son görüşü olabileceğini unutmayın. Sizlere ‘özgürlük’ adı altında sunulan köleliklerin farkına varın ve kendi özgünlüklerinizi muhafaza edin. Gerçek özgürlük bağımlılıklardan azade olmaktır. Ruhunuzu, aklınızı, bedeninizi sizi uyuşturan, yok eden şeylere teslim etmeyin. İleride yaşlı bedenler içinde olgunlaşmamış bir türlü kendi farkına varamamış ruhlar olmak istemiyorsanız iç dünyanızı zenginleştirin. Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur. 

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) bu konuya odaklanmasını çok anlamlı buluyorum. Zira medya, yaşam tarzlarının özendirilmesinde çok önemli bir etkiye sahip.”

Emine Erdoğan’dan gençlere çağrı: Bağımlılıkların esiri olmayın

10 OCAK PAYLAŞIMI

 EMİNE Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Instagram’dan  paylaştığı fotoğrafla kutladı. Kamera kullandığı ve Myanmar ziyaretinde kendini görüntüleyen gazetecilerin olduğu iki kare fotoğrafı paylaşan Erdoğan, “Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini gerçekleştirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm  basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım. Kameramanından muhabirine, fotoğrafçısından editörüne bütün basın emekçileri bizlere ulaşamadığımız dünyaların pencerelerini açıyor. Her birine gönülden teşekkür ediyorum” diye yazdı.

 

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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