Emine Erdoğan’dan gençlere çağrı: Bağımlılıkların esiri olmayın
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gençlere seslenerek, “Özgürlük adı altında size sunulan köleliklerin farkına varın. Ruhunuzu, aklınızı, bedeninizi, sizi uyuşturan, yok eden şeylere teslim etmeyin. Gerçek özgürlük bağımlılıklardan azade olmaktır” dedi.
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü, ‘Sporla Kal Güvende Kal Projesi’nin üçüncü buluşması dün, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapıldı. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile RTGD Başkanı Şebnem Bursalı katıldı.
KÖLELİKLERİN FARKINA VARIN
Gençlere, “Bağımlılıkların esiri olmayın” çağrısında bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bugün uyuşturucu denen toplumları çökertmek için tasarlanmış zehir, ihracat pazarı en çok olan birkaç ürünün içinde yer almaktadır. Buradan sağlanan gelir, kanlı terör örgütlerinin finansmanını sağlamakta. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ denilen şeylerin bir silah mermisine dönüşebileceğini, bir çocuğun anne ve babasını son görüşü olabileceğini unutmayın. Sizlere ‘özgürlük’ adı altında sunulan köleliklerin farkına varın ve kendi özgünlüklerinizi muhafaza edin. Gerçek özgürlük bağımlılıklardan azade olmaktır. Ruhunuzu, aklınızı, bedeninizi sizi uyuşturan, yok eden şeylere teslim etmeyin. İleride yaşlı bedenler içinde olgunlaşmamış bir türlü kendi farkına varamamış ruhlar olmak istemiyorsanız iç dünyanızı zenginleştirin. Bunun yolu da bilimdir, sanattır, spordur.
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) bu konuya odaklanmasını çok anlamlı buluyorum. Zira medya, yaşam tarzlarının özendirilmesinde çok önemli bir etkiye sahip.”
10 OCAK PAYLAŞIMI
EMİNE Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla kutladı. Kamera kullandığı ve Myanmar ziyaretinde kendini görüntüleyen gazetecilerin olduğu iki kare fotoğrafı paylaşan Erdoğan, “Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini gerçekleştirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım. Kameramanından muhabirine, fotoğrafçısından editörüne bütün basın emekçileri bizlere ulaşamadığımız dünyaların pencerelerini açıyor. Her birine gönülden teşekkür ediyorum” diye yazdı.
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