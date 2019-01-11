Sevgili anneler, babalar...
Bu sabah birkaç dakikanızı ayırıp lütfen bu yazıyı okuyun.
Hepimizin en büyük korkularından biri çocuğunun madde bağımlısı, özellikle de uyuşturucu bağımlısı olmasıdır. Aklımıza her geldiğinde uykumuz kaçar, çocuğumuzu sürekli takip altında bulundurmak isteriz. Bir anne olarak her aklıma geldiğinde “Allah korusun” dediğim en büyük kâbusumdur.
Bugün sizlere İçişleri Bakanlığı’nın hepimize yol gösterebileceğini düşündüğüm çalışmalarından bahsedeceğim.
Dün Ankara’da ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nde benim de yönetim kurulu üyesi olduğum Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, madde bağımlılığına karşı başlatmış olduğu “Sporla Kal Güvende Kal” kampanyasında Başkan ve meslektaşım Şebnem Bursalı’nın emeğiyle madde bağımlılığı ile mücadelede ilgili bakanlık, gençler, sporcular bir araya geldi. Onur konuğumuz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi ve toplumsal projelere desteğini esirgemeyen Sayın Emine Erdoğan’dı. Şebnem Bursalı konuyu Sayın Emine Erdoğan’a açtığında hiç tereddüt etmeden destek olacağını söyledi ve projenin arkasında. Madde bağımlılığı başlığı altında birçok alt başlık sıralayabiliriz. Ancak ben uyuşturucu konusuna eğileceğim.
UYUŞTURUCU TERÖRÜ
Uyuşturucu kartelleri Türkiye’yi transit ülke ve hedef ülke olarak görüyor ve kullanıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiler ışığında önce tespitleri sıralayalım.
Dünyada uyuşturucu arzı artıyor.
Afganistan’da ham madde üretiliyor, Avrupa’ya geçiyor.
Avrupa’da sentetik uyuşturucu üretiliyor, Doğu’ya geçiyor.
Her ikisinde de üretimde artış var.
Zehrin çeşitliliği artıyor.
TÜRKİYE NE YAPIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bakanlıkların çalışmaları ile Türkiye deyim yerindeyse ayakta, kırmızı alarmda.
Operasyonlarla saha baskılanıyor. Nefes aldırılmamaya çalışılıyor. Özellikle 2018 yılında önemli kazanımlar elde edildi. Gazetemizde Gamze Kolcu imzalı haberde de ayrıntılarını okuyacaksınız. Sahadaki presin, uyuşturucu kartellerini bir rota değişikliğine ittiği tespiti de yapılıyor. Ama ülke topraklarımız Doğu-Batı arasında, ne yazık ki hâlâ kullanılmaya çalışılıyor.
DİKKAT! DİKKAT!
Devlet projelerle, operasyonlarla, önleyici eğitimlerle, rehabilitasyonla ayakta. Ancak anne babaların da çok dikkatli olması gerekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk bilinmesi gereken temel yanlışı “Benim çocuğum yapmaz demeyin” sözüyle özetledi. Bu sözünün arkasında yapılan araştırmalar ve “arkadaş” olgusunun ilk sırada bulunması yatıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü “Narkolog Projesi” kapsamında madde kullananlarla anket yapıldı. Amaç, bu sonuçlardan yola çıkarak güçlü bir mücadele modeli oluşturmak. 57 sorudan oluşan formlar, tüm Türkiye genelinde uzman anketörler eşliğinde dolduruldu. 5 bin 262 form incelendi, üzerindeki çalışmalar sürüyor.
> ARKADAŞA DİKKAT
Ankete katılanların cevaplarından hareketle uyuşturucuyu ilk temin yolunun genelde arkadaş ve arkadaş ortamı olduğu sonucu ortaya çıkıyor.
Yüzde 56.0 arkadaş ve arkadaş ortamından temin etti.
Yüzde 24.6 para ile temin etti.
Yüzde 14.00 arkadaş ortamında tanımadığı birinden temin etti.
Kullanıma başladıktan sonra ise sokak satıcıları devreye giriyor.
> EVİNİZİ KONTROL EDİN
“Nerede kullanıyor?” diye hepimiz merak ederiz değil mi? Araştırma en çok kendi evlerinde kullandıklarını gözler önüne seriyor.
Yüzde 40.4 kendi evi.
Yüzde 24.6 metruk binalar, terk
edilmiş yerler.
Yüzde 13.3 araba.
> BOŞANMIŞ ANNE-BABA ETKİLİ Mİ?
Hep ağır bir şüphe olarak aklımızda asılı durur. Acaba parçalanmış ailelere mensup kişiler mi madde kullanımına daha meyilli? Sonuç öyle olmadığını gösteriyor.
Yüzde 67.4’nün anne-babası
birlikte yaşıyor.
Yüzde 18.1’nin anne-baba ölmüş.
Yüzde 10.01’in ebeveyni ayrı ya da
çok eşli.
> İŞSİZLİK ETKİLİ Mİ?
Burada da çok dikkat çeken bir sonuç var. Kullananlar arasında en yüksek oran, düzenli işi olanlarda.
Düzenli bir işi olanlar yüzde 52.2
Ara ara çalışanlar yüzde 18.9
İşsiz yüzde 26.9
UYUMA
Durum bu, mücadeleyi hep beraber yapacağız. Devlet, kurumlar, okul, aile, sivil toplum örgütleri... İçişleri Bakanlığı’nın “UYUMA” isimli uygulaması var. Ben hemen indirdim. Şüpheli durumları ihbar edebiliyorsunuz. Bu bizim anne-baba ve vatandaş olarak görevimiz. Sayın Emine Erdoğan, “Bağımlılıkların arttığı dünyada en iyi ilaç, sanat ve spor” dedi. Ben de derneğimizin sloganı ile bitiriyorum: Sporla kal güvende kal!
Sporla kal güvende kal
Sevgili anneler, babalar...
Bu sabah birkaç dakikanızı ayırıp lütfen bu yazıyı okuyun.
Hepimizin en büyük korkularından biri çocuğunun madde bağımlısı, özellikle de uyuşturucu bağımlısı olmasıdır. Aklımıza her geldiğinde uykumuz kaçar, çocuğumuzu sürekli takip altında bulundurmak isteriz. Bir anne olarak her aklıma geldiğinde “Allah korusun” dediğim en büyük kâbusumdur.
Bugün sizlere İçişleri Bakanlığı’nın hepimize yol gösterebileceğini düşündüğüm çalışmalarından bahsedeceğim.
Dün Ankara’da ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nde benim de yönetim kurulu üyesi olduğum Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, madde bağımlılığına karşı başlatmış olduğu “Sporla Kal Güvende Kal” kampanyasında Başkan ve meslektaşım Şebnem Bursalı’nın emeğiyle madde bağımlılığı ile mücadelede ilgili bakanlık, gençler, sporcular bir araya geldi. Onur konuğumuz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi ve toplumsal projelere desteğini esirgemeyen Sayın Emine Erdoğan’dı. Şebnem Bursalı konuyu Sayın Emine Erdoğan’a açtığında hiç tereddüt etmeden destek olacağını söyledi ve projenin arkasında. Madde bağımlılığı başlığı altında birçok alt başlık sıralayabiliriz. Ancak ben uyuşturucu konusuna eğileceğim.
UYUŞTURUCU TERÖRÜ
Uyuşturucu kartelleri Türkiye’yi transit ülke ve hedef ülke olarak görüyor ve kullanıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği bilgiler ışığında önce tespitleri sıralayalım.
Dünyada uyuşturucu arzı artıyor.
Afganistan’da ham madde üretiliyor, Avrupa’ya geçiyor.
Avrupa’da sentetik uyuşturucu üretiliyor, Doğu’ya geçiyor.
Her ikisinde de üretimde artış var.
Zehrin çeşitliliği artıyor.
TÜRKİYE NE YAPIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bakanlıkların çalışmaları ile Türkiye deyim yerindeyse ayakta, kırmızı alarmda.
Operasyonlarla saha baskılanıyor. Nefes aldırılmamaya çalışılıyor. Özellikle 2018 yılında önemli kazanımlar elde edildi. Gazetemizde Gamze Kolcu imzalı haberde de ayrıntılarını okuyacaksınız. Sahadaki presin, uyuşturucu kartellerini bir rota değişikliğine ittiği tespiti de yapılıyor. Ama ülke topraklarımız Doğu-Batı arasında, ne yazık ki hâlâ kullanılmaya çalışılıyor.
DİKKAT! DİKKAT!
Devlet projelerle, operasyonlarla, önleyici eğitimlerle, rehabilitasyonla ayakta. Ancak anne babaların da çok dikkatli olması gerekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk bilinmesi gereken temel yanlışı “Benim çocuğum yapmaz demeyin” sözüyle özetledi. Bu sözünün arkasında yapılan araştırmalar ve “arkadaş” olgusunun ilk sırada bulunması yatıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü “Narkolog Projesi” kapsamında madde kullananlarla anket yapıldı. Amaç, bu sonuçlardan yola çıkarak güçlü bir mücadele modeli oluşturmak. 57 sorudan oluşan formlar, tüm Türkiye genelinde uzman anketörler eşliğinde dolduruldu. 5 bin 262 form incelendi, üzerindeki çalışmalar sürüyor.
> ARKADAŞA DİKKAT
Ankete katılanların cevaplarından hareketle uyuşturucuyu ilk temin yolunun genelde arkadaş ve arkadaş ortamı olduğu sonucu ortaya çıkıyor.
Yüzde 56.0 arkadaş ve arkadaş ortamından temin etti.
Yüzde 24.6 para ile temin etti.
Yüzde 14.00 arkadaş ortamında tanımadığı birinden temin etti.
Kullanıma başladıktan sonra ise sokak satıcıları devreye giriyor.
> EVİNİZİ KONTROL EDİN
“Nerede kullanıyor?” diye hepimiz merak ederiz değil mi? Araştırma en çok kendi evlerinde kullandıklarını gözler önüne seriyor.
Yüzde 40.4 kendi evi.
Yüzde 24.6 metruk binalar, terk
edilmiş yerler.
Yüzde 13.3 araba.
> BOŞANMIŞ ANNE-BABA ETKİLİ Mİ?
Hep ağır bir şüphe olarak aklımızda asılı durur. Acaba parçalanmış ailelere mensup kişiler mi madde kullanımına daha meyilli? Sonuç öyle olmadığını gösteriyor.
Yüzde 67.4’nün anne-babası
birlikte yaşıyor.
Yüzde 18.1’nin anne-baba ölmüş.
Yüzde 10.01’in ebeveyni ayrı ya da
çok eşli.
> İŞSİZLİK ETKİLİ Mİ?
Burada da çok dikkat çeken bir sonuç var. Kullananlar arasında en yüksek oran, düzenli işi olanlarda.
Düzenli bir işi olanlar yüzde 52.2
Ara ara çalışanlar yüzde 18.9
İşsiz yüzde 26.9
UYUMA
Durum bu, mücadeleyi hep beraber yapacağız. Devlet, kurumlar, okul, aile, sivil toplum örgütleri... İçişleri Bakanlığı’nın “UYUMA” isimli uygulaması var. Ben hemen indirdim. Şüpheli durumları ihbar edebiliyorsunuz. Bu bizim anne-baba ve vatandaş olarak görevimiz. Sayın Emine Erdoğan, “Bağımlılıkların arttığı dünyada en iyi ilaç, sanat ve spor” dedi. Ben de derneğimizin sloganı ile bitiriyorum: Sporla kal güvende kal!