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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.12.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

Bahçeli'nin zafer formülü: X+Y=Z

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Bahçeli'nin zafer formülü: X+Y=Z

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili zafer formülünü açıkladı. Bahçeli, "Aziz milletimizin vicdanından doğan Cumhur İttifakı, 2023’ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı’nı alt edeceğiz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart için de formülünü verdi. Sabah Gazetesi'nden Şebnem Bursalı'ya konuşan Bahçeli hem yerel seçimleri hem Erdoğan'ın son G20 Zirvesi'ndeki performansını değerlendirdi.

MHP lideri, 31 Mart yerel seçimleri formülünü X, Y, Z harfleriyle anlattı:

"31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı'nı alt edecektir. Formülün açılımını şöyle yapabiliriz: AK Parti'nin 24 Haziran'da aldığı oy X, MHP'nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y= Z. Yani Cumhur İttifakı, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü Zillet İttifakını yenecektir. Yani; biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak Zillet İttifakı'nın oyununu bozacağız."

BAHÇELİ'NİN ZAFER FORMÜLÜ

Bahçeli, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın aldığı yüzde 52 ve üstü hedef olunca bu formülü biraz daha açtı. İşte rakamlarla Bahçeli'nin formülü: "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran genel seçimlerinde 3 büyük şehirde (Ankaraİstanbul- İzmir) aldığı oy 7 milyon 729 bin, Zillet İttifakı'nın toplam oyu ise 6 milyon 347 bin, yani arada 1 milyon 382 bin fark var. 24 Haziran seçimlerinde 30 Büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy da 20 milyon 401 bin iken, Zillet İttifakı'nın aldığı oy 13 milyon 895'te kalmış. Aradaki fark 6 milyon 500 bin. Geriye kalan 51 ilde Cumhur İttifakı 2 milyon 700 bin oy alırken, Zillet İttifakı 1 milyonlarda kalmış. Yani bu tabloya bakınca; özellikle büyükşehirlerde yapılacak ittifak, Zillet İttifakı'nın nasıl kolaylıkla alt edileceğini de ortaya koyuyor."

ERDOĞAN HAKLININ SÖZCÜSÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin'de yapılan G20 Liderler Zirvesi ve Latin Amerika gezisiyle ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına eksiksiz katıldıklarını söyleyen Bahçeli, "Erdoğan'ın zirvedeki konuşmasında hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmesi çok kıymetlidir" dedi.

İşte Bahçeli'nin değerlendirmeleri:

"Uluslararası toplum, krizden krize sürüklenirken, Asya-Pasifik bölgesi sancılarla, Avrupa diken üstünde, Kafkaslar kanayan yara ve Ortadoğu yangın yeri iken küresel vicdan suskun, küresel adalet durgun iken; Sayın Cumhurbaşkanımız'ın zirvedeki konuşmalarında 'hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmesi' çok önemlidir. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin ilanihaye devam etmeyeceğine vurgu yapması, terör örgütlerinin arkasında duran müttefiklerimizin gözlerinin içine baka baka eleştirilerini dile getirmesi çok önemli, çok değerlidir. Fırat'ın doğusundaki bölücü terör örgütü zulmünün gündeme taşınması, Kaşıkçı cinayetinde parmak izi bulunanların maskelerinin indirilmesi, takdir edilecek bir duruştur. Bu düşüncelere aynen ve eksiksiz iştirak ettiğimiz bilinmelidir."

 

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