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    Bahçeli'nin önerdiği '26 Ağustos'un neden kabul edilmediğini Bekir Bozdağ açıkladı

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" dedi.

    Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir. Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır. 24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde.

    Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya herkes tabi olacaktır. Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz. Artık sistemin hataya geçirilmesini daha fazla geciktirmenin kimseye bir faydası yoktur. 

    Türkiye'nin hızlı karar almaya, alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı var. Biz Türkiye zarar görmesin diye seçimin öne alınmasını kararlaştırdık. Yani daha uzağa götürmek demek daha fazla Türkiye'yi bu tartışmalarla meşgul etmektir. Artık biz bu tartışmaları bitirelim istiyoruz. Seçim tartışmaları bitsin.

    (Seçim tarihinin piyasalara etkisi) Olumlu etkileyeceğine inanıyorum. Dünkü piyasaların verdiği tepki de bu olumlu etkiyi çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Geleceğe dair belirsizliklerin tamamı ortadan kaldırılmıştır. Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır.

    'SEÇİM İSTİYORSANIZ MÜCADELENİZİ YAPIN'

    24 Haziran sabahı 5 yıllık bir yol belirlenmiş oluyor. Yatırım yapmak isteyen hesabını kitabını ona göre yapacak. Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ilk defa ben grup konuşmasını dinlediğimde duydum. Önceden bir görüşme sonucu yapılan bir açıklama değil. Bizim adayımız, MHP'nin adayı, milletin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Kılıçdaroğlu eğer diyorsa ki 'Ben de eroğlu erim, ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım."

    Seçim istiyorsanız, ortaya çıkın mücadelenizi yapın. Adayınızı gösterin, başka işler yapın, ne yapıyorsanız onu yapın. Şu anda ben bakıyorum ki muhalefet biraz ağustosta yağmura yakalanmış gibi. Yani elinde şemsiye yok, sıkıntıya düştüğü için 'Acaba biz nereden hükümeti yıpratan bir çıkış yapabiliriz, bu seçim tartışmalarına nasıl farklı pencereler açabiliriz' şeklinde muhalefette bir aceleciliği görüyoruz. 

    Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir Cumhurbaşkanımıza 'Hodri meydan, gel yarışalım.' diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin adayı ve seçim meydanı kuruldu. Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu, başpehlivanların çıkması lazım. Demesi lazım ki 'Ben başpehlivanım.' Hakem kim? Aziz Türk milleti.

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    Etiketler: Devlet Bahçeli , gündem
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