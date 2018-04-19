29 saatte 24 Haziran

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasının ardından önceki gün, AK Parti’de “Erken seçimi yapmak için bir kaç ay beklemeyelim. Bu süreçte yaşanabilecek başka olumsuz gelişmeleri öngöremeyiz. Madem ok yaydan çıktı, en kısa zamanda yaparak seçimi Türkiye’nin gündeminden çıkartalım” önerisi dillendirildi. Bu öneri, ilk olarak önceki gün TBMM’de grup toplantısından sonra yapılan mini zirvede, ardından da gece boyunca Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantılarda şekillendirildi. Kulislerde bu tarihin eylüle kalacağı iddiaları yayılsa da karar ilk toplantıda konuşulduğu gibi çıktı.

YSK İLE MÜZAKERE

AK Parti kurmayları, önceki gece ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle dün yaptığı görüşme saatine kadar, bunun alt yapısını hazırladılar. YSK ile yapılan art arda görüşmelerde seçimin en hızlı nasıl yapılabileceği soruldu. YSK yönetimi, seçim ittifakı düzenlemesi nedeniyle rutin hazırlıkların dışında daha fazla süreye ihtiyaç olduğunu söylediler. Buna rağmen 24 Haziran’a yetiştirme konusunda ısrarcı olundu. YSK, bunun üzerine 50-53 günlük bir taslak program hazırladı. Bunun olası gelişmelere göre, kısaltılıp uzatılabileceği de belirtildi. Buna karar verilmesinin ardından, 24 Haziran’daki üniversite sınavının tarihinin değiştirilmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma olasılığı nedeniyle sonraki iki haftasonu da boş bırakılacak.

PLANLAR DEĞİŞTİ

Bahçeli’nin hızlı erken seçim manevrası, AK Parti’nin tüm planlarını da değiştirdi. AK Parti, 6 Mayıs’ta yapılacak İstanbul kongresinin ardından haziran ayının son haftası Büyük Kongresi’ni yapmayı ve parti vitrinini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak, AK Parti’nin büyük kongresini yapması için eylül ayına kadar yasal süresi bulunuyor. Parti, büyük kongre hesabı yaparken, erken seçim planı yapmak zorunda kaldı. İstanbul il kongresinin ardından, planlanan tüm programlar seçim sonrasına kaldı. Bir başka plan değişikliği ise yerel seçimlerde belediye başkanlıklarına aday gösterilecek milletvekilleri konusunda yaşanacak. Erken seçimde listeye konulmayan bazı isimlerin, ardından gelen yerel seçimlerde başkan olarak değerlendirilmesi söz konusu olacak.

SAAT SAAT NE OLDU?

17 NİSAN 2018 SALI

11.00- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında 26 Ağustos’ta erken seçim yapılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

12.00- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçeli’yle çarşamba günü görüşeceğini açıkladı.

12.40- Erdoğan, grup toplantısının ardından Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

13.00- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli’yle Meclis’te görüştü.

13.20- Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıya katıldı.

14.00- Erdoğan, kurmaylarıyla toplantısının ardından çarşamba günü saat 13.30’da Bahçeli’yle konuyu değerlendireceklerini söyledi.

14.05- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile birlikte Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın makamına geçti. Buradaki toplantıya AK Parti MYK üyeleri ve grup başkanvekilleri de katıldı.

17.50- Erdoğan, Beştepe’de OHAL’in ve gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği Bakanlar Kurulu’na başkanlık etti.

21.00- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda kurmaylarıyla geç saatlere kadar seçim tarihi alternatiflerini değerlendirdi, YSK Başkanlığı’ndan seçim takvimleri ve hazırlıklarına ilişkin bilgi alındı. Üniversite sınav tarihinin değiştirilmesi ihtimali nedeniyle ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı.

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA

10.00- Erdoğan, kurmaylarıyla Bahçeli’yle yapacağı görüşme öncesinde seçim tarihi ve takvimine ilişkin son hazırlıkları gözden geçirdi.

13.33- Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı.

14.00- Görüşme sona erdi.

14.30- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti MYK üyeleri, grup yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı’na geldi.

15.55- Erdoğan, 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıkladı.

DIŞ BASINDA ‘24 HAZİRAN’ YORUMLARI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmesinin ardından açıkladığı erken seçim kararı, dünya basınında da büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına ve Türkiye’nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştireceği erken seçime yönelik dış basında öne çıkan değerlendirmeler şöyle:CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli’yle görüşmesinin ardından açıkladığı erken seçim kararı, dünya basınında da büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına ve Türkiye’nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştireceği erken seçime yönelik dış basında öne çıkan değerlendirmeler şöyle:‘

DEFALARCA REDDETMİŞTİ’

Reuters: Hükümet, erken seçim olasılığını defalarca reddetmişti. Erdoğan, geçen yıl, Anayasa’yı değiştirmek ve başkanlık sistemini getirmek için yaptığı referandumu az bir farkla kazanmıştı. Ancak bu artan güçler, Kasım 2019’daki Başkanlık Seçimleri’ne kadar kullanılamayacaktı.

AFP: Alışılmadık bir şekilde Erdoğan, açıklamasını bizzat Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, bir dizi Türk bayrağının önünde yaptı. Muhalefet partileri, Türkiye’nin güçlü adamına karşı yarışmak konusunda gergin ve acele seçim kampanyası yürütecek.

AP: Erken seçim çağrısı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı yürüttüğü askeri operasyon sonrası yükselen ulusal duygularla beraber geldi.

BBC: Erken seçim fikri, milliyetçi müttefik partilere ait. Erdoğan, 2002 yılından bu yana ülkeyi yönetiyor ve artan yetkilerle 5 yıl daha ülkeyi yönetmek istiyor.

KAZANAN OLAĞANÜSTÜ GÜÇ KAZANACAK

Guardian: Erdoğan, yeni sistemin bir an önce devreye sokulmasını istiyor. Türkiye’nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmesiyle birlikte, seçimi kim kazanırsa kazansın olağanüstü bir güç elde edecek. Bahçeli’nin, “Bunu artık daha fazla uzatmanın anlamı yok” açıklaması, Türkiye’de adı konulmamış bir kaosun göstergesi.

Washington Post: Erdoğan’ın erken seçim açıklaması, muhalefet partilerinden MHP’nin sürpriz erken seçim çağrısından sonra geldi. Erdoğan, 2016’daki darbe girişiminden sonra gücü üzerindeki hakimiyetini daha da sıkılaştırdı.

Spiegelonline: Erdoğan, iktidarını hızla genişletmek istiyor. Başkanlık ve genel seçimler sürpriz bir şekilde hemen haziran ayında yapılacak, bir yıldan fazla bir süre önce.

Bild: Erdoğan, erken seçim ilan etti. Seçimler kasım 2019 yerine 24 Haziran 2018’de yapılacak. Erdoğan, böylece daha iyi bir seçim sonucu almayı umuyor. Siyasi gözlemciler, onun (Erdoğan’ın) gelecek yıl için daha kötüleşecek bir durum öngördüğünü belirtiyor.