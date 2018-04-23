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    Bahçeli'den 'Akşener' sorusuna cevap

    Aysel ALP / ANKARA
    23.04.2018 - 19:18 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya cevap verdi.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna ilk gelen lider Devlet Bahçeli oldu.Bahçeliden Akşener sorusuna cevap

    Bahçeli, “Meral Akşener’in adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz” şeklindeki soruya, “Bunu bize sormayın bizim adayımız belli” cevabını verdi.

    DESTİCİ: HAYIRLI OLSUN

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Meral Akşener’in adaylığına ilişkin olarak soruya, “Hayırlı olsun” cevabını verdi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna davet edilmemişti.

    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladıİYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı


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