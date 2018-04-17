Bahçeli seçim dedi tarih verdi

Bahçeli, dün MHP grubunda özetle şunları söyledi:

KAOTİK BİR YAPIYA BÜRÜNDÜ

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine (CHS) normal şartlarda 3 Kasım 2019 seçimlerinden sonra geçilecektir. Bugün (dün) itibariyle 3 Kasım 2019’a 566 gün, yani 18 ay 17 gün kalmıştır. Önümüzde uzun ve yıpratıcı bir süreç vardır. CHS üzerinde fitne üreten ve kaosa gel gel yapan mihrakların son dönemlerde faaliyetlerine hız verdikleri bellidir. Bölgesel tehlikeler, ön alınması gittikçe zorlaşan kaotik bir yapıya bürünmüştür. Üçüncü dünya savaşı bile konuşulmuş, emperyalizm yeni numaralarıyla sınırlarımızın hemen dibine postu sermiştir. Milli güvenliğimize yönelik yeni saldırı planları devrededir. Rehavete düşmemiz kollanmaktadır. Ülkemiz aleyhine kurgulanan, siyasi ve ekonomik operasyonlar gün be gün ivme kazanmaktadır. Devleti kurduğunu söyleyen CHP, siyasi köklerinden savrulup devlete kafa tutmak, daha vahimi devleti sokakta eritmek için kolları sıvamıştır.



2019’A ULAŞMAK ZORLAŞMAKTA

CHS resmen hayata geçmeden, malum ve melun odaklar tarafından devamlı yargılanmaktadır. Türkiye’nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019’a kadar sabırla dayanması, geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir. Türkiye’nin sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında, 3 Kasım 2019’a kadar istikrar ve denge halinde ulaşması her geçen gün zorlaşmaktadır.



BU İŞİ UZATMAYA GEREK YOK

Önümüzde kontrol edilemeyen, beklenmedik birtakım olumsuz gelişmelerin ortaya çıkma ihtimali ise asla göz ardı edilmemelidir. Seçim sürecine tesir eden faktörlerin başında; Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası ilişkileriyle bunların sosyal, siyasal ve askeri yansımaları gelmektedir. Bir diğer tayin edici öğeyse ekonomik göstergelerdir. Bir başka önemli unsur ise uluslararası aktörler tarafından yönlendirilen denetimsiz göç trafiğidir.

Artık ülkemizin CHS’ye herhangi bir tavsama olmaksızın geçmesi, milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır.



31 Mart 2019’daki Mahalli İdareler Seçimi’nden sonra Türkiye’nin hangi badirelere maruz kalacağını tahmin etmek zor değildir. Çünkü 3 Kasım üzerinde kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır. Mahalli İdareler Seçimi’nde yaşanması muhtemel anlaşmazlıkların 3 Kasım’a nasıl yansıyacağı az çok malumumuzdur. Önümüzde iki seçenek vardır: Ya 3 Kasım 2019 beklenecek ya da milli mecburiyet ve ortaya çıkan meşru gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin zamanında yapılmasıyla ilgili talepler doğal bir haktır. Partimizin bugüne kadar kanaati hep bu yönde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da düşünce, ifade ve temennisi de farklı değildir. Ancak önümüzde ülkemiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bunu telafi etmek, önlemleri almak siyasetin ana görevidir. Uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde, MHP takdir hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur.



CHP’YE VE YANCILARINA HODRİ MEYDAN

Kaosa oynayanların oyunlarını bozmak şarttır. Seçim var mı, yok mu, erken mi olacak, zamanında mı yapılacak anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir. Siyasi muhataplarımıza teklifimiz şudur: 26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi’yle Büyük Taarruz’un yıldönümlerinde, Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı, hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en demokratik yoldur. İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı zaman diliminde, Türkiye yeni hükümet sistemine çok seri şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar bıçak gibi kesilmelidir. Bize göre başka çare kalmamıştır. Türkiye’nin belini bükmeye çalışan CHP’ye ve diğer yancılarına hodri meydan diyoruz.”







3 KASIM'I DA O SÖYLEDİ: Bahçeli, partisinin DSP ve ANAP ile birlikte iktidar olduğu 8 Temmuz 2002’de de benzer bir çıkış yapmış ve 3 Kasım 2002 seçimine öncülük etmişti. Bu seçimlerde AK Parti iktidara gelmiş MHP ise Meclis dışında kalmıştı.





KONUŞMASI GİZLENDİ

MHP Lideri Bahçeli, salı günleri düzenlediği her grup toplantısı öncesinde konuşma metnini basın mensuplarına dağıttırıyordu. Bahçeli’nin sözlerini metinden de takip eden basın mensuplarına ilk defa dün bu konuşma verilmedi. Gruptan yapılan açıklamada fotokopi metinlerin teknik bir arıza nedeniyle dağıtılmadığı aktarıldı. Ancak MHP Lideri’nin erken seçim çıkışıyla bunun sebebi ortaya çıktı. Bahçeli’nin erken seçim önerisinin önceden basın mensuplarınca duyurulmasına önlem olarak metnin dağıtılmadığı anlaşıldı.



SAAT SAAT TRAFİK

10.30- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında 26 Ağustos’ta erken seçime gidilmesine ilişkin açıklama yaptı.

12.00- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı.

12.40- Erdoğan, grup toplantısının ardından Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

13.00- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli ile Meclis’te görüştü.

13.20- Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya katıldı.

14.00- Erdoğan, kurmaylarıyla toplantısının ardından bugün saat 13.30’da Bahçeli ile konuyu değerlendireceklerini söyledi.

14.05- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile birlikte Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın makamına geçti. Buradaki toplantıya AK Parti MYK üyeleri ve grup başkanvekilleri de katıldı.